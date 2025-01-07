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Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Sivas Belediyesi, dar gelirli emeklilere 20 Ocak'tan itibaren her ay 2.000 TL destek ödemesi yapacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:53
Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Sivas’ta Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Sivas Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik başlattığı yeni destek programıyla 676 emeklinin yüzünü güldürecek. 20 Ocak itibarıyla, Sivas’ta her ay 676 emekliye 2.000 TL ödeme yapılması planlanıyor.

Başkan Uzun, Seçim Vaadini Yerine Getiriyor

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, seçim döneminde emeklilere yönelik maddi destek vaadinde bulunmuştu. Bu vaadinin bir parçası olarak, 20 Ocak’ta başlayacak olan bu ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Uzun, "Emeklilerimize yaptığımız maddi destek sözü çerçevesinde, gerekli kriterlere uygun olarak belirlediğimiz 676 dar gelirli emeklimizin tespitini yaptık," dedi.

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Destek Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği ödeme tarihi 20 Ocak olarak belirlendi. Süreç boyunca, her ay düzenli olarak 2.000 TL nakit destek sağlanacak. Bu desteklerin 2025 yılı boyunca devam edeceği ifade edildi.

Gelecek Vaat Eden Destek Programı

Başkan Uzun, destek ödemelerinin artarak devam edeceğini kaydetti. "2025 yılı boyunca her ay 2.000 TL destek sağlayacağız. Ayrıca, 2026 yılında destekten yararlanan emekli sayısını artırmayı ve enflasyon hareketlerini göz önünde bulundurarak destek miktarını güncellemeyi planlıyoruz," açıklamasında bulundu. Bu sayede, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

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