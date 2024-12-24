Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

Emekliliği keyifli hale getirmek için atılan adımlar devam ediyor. Yeni açıklamalarla birlikte, belli şartları sağlayan emeklilere fatura desteği sağlanacağı duyuruldu.

TEB Emekli Promosyonu

Emekli promosyonları, emeklilerin yaşam standartlarını artırma adına önemli bir destek niteliği taşıyor. TEB, {25 Kasım 2024} tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyasıyla emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacak. Emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca taahhüt veren müşteriler, birkaç onay işlemi sonrasında ek promosyon ödeme hakkı kazanacaklar.

Fatura Desteği ve Ek Avantajlar

Emekliler, TEB’den maaş almayı taahhüt ettiklerinde toplamda 21.000 TL’ye kadar avantajlardan yararlanacaklar. Banka, 12.000 TL’lik ana promosyona ek olarak iki veya daha fazla otomatik fatura talimatı veren emekli müşterilerine 9.000 TL ek promosyon sunacak.

Ek Emekli Promosyonu Alma Şartları

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin öncelikle iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri gerektiği belirtildi. Bu talimatlardan en az birinin elektrik veya doğalgaz olması gerekiyor. Ayrıca, maaş transferinin yapıldığı günden itibaren 36 ay boyunca TEB ile çalışılmaya devam edilmesi şartı da bulunmakta.

Unutulmamalıdır ki, otomatik fatura talimatı sayısı 2'nin altına düştüğünde verilen ek promosyonlar geri alınacak.