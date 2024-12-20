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Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Adana'da emeklilere 5 bin lira destek ödemesi başlıyor. İşte detaylar ve başvuru şartları.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:00
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Adana'da Emekliye 5 Bin Lira Destek!

Emeklilere yönelik karşılıksız ödemeler, son günlerde gündemin merkezinde yer alıyor. Özellikle emekli maaşlarına yapılacak zam ile birlikte, emeklilere özel destekler merakla bekleniyor. 3 Ocak’ta TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından, refah payı ile ilgili gelişmeler de takip edilecek.

Bu çerçevede, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bir proje ile emeklilere 5 bin lira nakdi destek sağlanacağı bildirildi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu destekle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Seçim döneminde verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle düşük gelirli emeklilerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu destekle onların hayatlarına bir nebze olsun dokunmak amacındayız" ifadelerini kullandı.

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Emeklilere Sağlanacak Destek ve Şartlar

Adana’da yaşayan yaklaşık 400 bin emekli arasından, 7 bin emekliye 5 bin lira maddi destek sağlanacak. Ancak bu destekten yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor:

  • Hiçbir yerde çalışmıyor olmak,
  • Hanede başka çalışan veya emekli olmaması,
  • Hanede yaşayan kişilerin ev ya da arabanın bulunmaması,
  • Emeklilik dışında gelir getirici bir kazancı olmaması,
  • Taşınır veya taşınmaz tapu kaydının bulunmaması.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, Adana Büyükşehir Belediyesi cam bina zemin katında oluşturulan başvuru birimine gidilerek gerçekleştirilebilecek. Emeklilerin, belirlenen şartları sağlaması durumunda bu destekten yararlanma imkanı bulunmaktadır.

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