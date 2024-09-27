Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Devlet iştiraki olarak uzun yıllardır işleyişine devam eden Emlakkonut, gerek ev sahibi olma gerekse de yatırım yapma imkanlarını sunan projelerini gün gün açıklamaya devam ediyor. Emlak Konut tarafından başlatılan yeni programlar ile birlikte uygun ve avantajlı fiyatlar konut olma imkanı sağlanırken, diğer projeler de düzenlenen ihaleler ile satışa sunulan taşınmazlar olarak biliniyor. Son dönemlerde bir çok ilde avantajlı kampanya ve promosyonları duyuran Emlak Konut web adresinden yapılan duyuruda yatırımlık arazilerine ihale usulü ile satışa sunulacağı belirtilmiş bulunuyor. Emlak Konut’un ihale portföyünde farklı özelliklere sahip birçok taşınmaz yer alırken, yatırım değeri yüksek olan arsalara inanılmaz ucuz fiyata ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile sahip olabilirsiniz.

E-ihale Emlak Konut PROGRAMI

Bir süredir Emlak Konut e-ihale yöntem i ile taşınmaz satışına devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Kastamonu ve Kocaeli gibi önemli bölgelerde yer alan değerli arsalar, yatırımcılar için bir çok fırsatı da beraberinde getiriyor.

e-ihale emlak konut arsa satışı İHALELERİ

Emlak Konut'un sunduğu arsalar, Türkiye'nin çeşitli illerinde özellikle de geri ödemelerinde sağlanan kolaylıklarla tercih ediliyor. Başkent Ankara'dan metropol İstanbul'a, İzmir’in yükselen değerine kadar geniş bir alanda büyük fırsatlar sunan Emlak Konut arsa satışları devam ediyor.

Emlak Konut arsa Satışı kampanyası

Emlak Konut düşük geri ödeme ve faiz imkanları ile taşınmaz sahibi olunmasını sağlıyor. Düşük peşinatlarla başlayarak esnek taksit seçenekleri ile yatırımcılara eşsiz imkanlar sunan Emlak Konut, bütçelere destek sağlıyor. Emlak Konut resmi web adresinde yer alan kampanyada yukarıda bahsi geçen illerde bir çok avantajlı arsaların, ihale yolu ile satışa sunulacağı belirtilirken, yüzde 30 peşinata ek olarak yüzde 1,49 faiz oranı ile taşınmaz olunması sağlanırken, 60 ay vade de geri ödemeleri kolaylaştırabiliyor.

Emlak Konut İhaleleri

Emlak Konut’un e-ihale platformunda Ankara, İstanbul, İzmir, Kastamonu ve Kocaeli’deki ihaleler ile alakalı geniş bilgi verilmiş bulunuyor. İhalelerin mevkiileri ise şu şekilde,

ANKARA - ÇANKAYA/MÜHYE

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ

İSTANBUL - KARTAL/ESENTEPE

İSTANBUL - TUZLA/MERKEZ

İZMİR - KARŞIYAKA/ŞEMİKLER

İZMİR - KONAK/UMURBEY

KASTAMONU - CİDE/DOĞANKAYA

KOCAELİ - DİLOVASI/KÖSELER olarak açıklanırken, e-ihale yöntemi ile satışa sunulan bu arsaların gerek başvuruları gerekse de teklif işlemleri ve tüm detaylar, EMlak Konut resmi web adresinde yer alıyor.



