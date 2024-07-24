En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, personel alımı için kolları sıvadı. Bakım Elemanı, Engelli Personel ve Üretim Elemanı gibi pozisyonlarda yeni ekip üyeleri arıyor. Başvurular hakkında tüm detaylar bu haberde!



TOYOTA 2024 YILI PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Toyota, 2024 yılı için farklı şehirlerde ve çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Bu fırsat, hem istikrarlı bir şirkette kariyer yapmak isteyenler hem de kendini geliştirmek isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. İşte Toyota’nın personel alımıyla ilgili tüm detaylar:





ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Toyota, farklı alanlarda çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. 2024 yılı için alım yapılacak pozisyonlar şunlardır:

Bakım Elemanı

Quality Assurance Engineer

Yeni Mezunlar

Engelli Personel - İşitme Engelli

Üretim Elemanı

Parts Supply Management Engineer

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER

Toyota, personel alımlarını farklı şehirlerde gerçekleştirecek. İşte alım yapılacak şehirler:

Sakarya

Kocaeli

Düzce

ENGELLİ PERSONEL - İŞİTME ENGELLİ ALIM ŞARTLARI

Toyota, işitme engelli adaylar için de çeşitli fırsatlar sunuyor. İşte işitme engelli personel alım şartları:

Engellilik derecesi %40 ve üzerinde olan

En az ortaöğretim mezunu

Üretim sahasında vardiyalı olarak çalışabilecek

Sakarya, Kocaeli veya Düzce bölgesinde ikamet eden

ÜRETİM ELEMANI ALIM ŞARTLARI

Üretim elemanı pozisyonuna başvurmak isteyen adayların karşılaması gereken şartlar:

En az lise mezunu

Vardiyalı çalışabilecek

Sakarya, Kocaeli veya Düzce bölgesinde ikamet eden

BAKIM ELEMANI ALIM ŞARTLARI

Bakım elemanı pozisyonu için adaylardan istenen şartlar ise şu şekildedir:

Meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu

Sakarya, Kocaeli veya Düzce bölgesinde ikamet eden

Vardiyalı çalışabilecek

Askerlik hizmetini tamamlamış

TOYOTA BAYAN İŞÇİ ALIMI

Toyota, cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak bayan işçi alımlarına da büyük önem vermektedir. Özellikle Sakarya fabrikasında bayan işçiler için birçok pozisyon bulunmaktadır. Üretim hattı ve kalite kontrol bölümlerinde bayan işçiler aktif rol almaktadır. Toyota, kadın istihdamını desteklemek adına çeşitli programlar ve eğitimler düzenlemektedir.

TOYOTA SAKARYA İŞ BAŞVURU FORMU

Toyota’da çalışmak isteyen adaylar için iş başvuru süreci oldukça basit ve şeffaftır. Toyota iş başvuru formu, firmanın resmi web sitesi üzerinden veya kariyer.net aracılığıyla doldurulabilir. Adaylardan temel kişisel bilgiler, eğitim durumu, önceki iş tecrübeleri ve pozisyon tercihleri gibi bilgiler istenmektedir. Formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması açısından büyük önem taşımaktadır,

Toyota, işe alım sürecinde adil ve şeffaf bir yaklaşım sergilemektedir. Başvuruların ardından adaylar, çeşitli aşamalardan geçmektedir. İlk aşamada başvuru formu değerlendirilir ve uygun adaylar mülakat için davet edilir. Mülakat sürecinde adayların yetkinlikleri, deneyimleri ve işin gerekliliklerine uygunlukları değerlendirilir. Başarılı olan adaylar, iş tekliflerini alarak Toyota ailesine katılmaktadır.

TOYOTA BEYAZ YAKA İŞ BAŞVURUSU

Toyota’da sadece mavi yakalı pozisyonlar değil, beyaz yakalı pozisyonlar için de alımlar yapılmaktadır. Mühendislik, yönetim, finans ve insan kaynakları gibi birçok beyaz yakalı pozisyon için de başvurular kabul edilmektedir. Toyota beyaz yaka iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, firmanın resmi web sitesinden veya LinkedIn gibi kariyer platformlarından başvurularını gerçekleştirebilirler.

TOYOTA FABRİKASI BÖLÜMLERİ

Toyota fabrikasında çeşitli bölümler bulunmaktadır. Üretim, bakım, kalite kontrol, lojistik, mühendislik ve insan kaynakları gibi farklı alanlarda çalışma fırsatları mevcuttur. Her bölüm, kendi içinde farklı pozisyonlar ve görevler barındırmaktadır. Adaylar, ilgi ve yeteneklerine göre bu bölümlerden birinde çalışma imkanı bulabilirler.

TOYOTA FABRİKASI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toyota fabrikasında çalışmak isteyenler için iş başvuru dönemi açıldı. Adaylar, başvurularını firmanın resmi web sitesi veya kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuruların her zaman devam edebileceği belirtilmektedir.

Başvuru Formu: Toyota İş Başvuru Formu İçin BURAYA Tıklayın