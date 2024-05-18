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En az ilkokul mezunu olanlar dikkat! Büyükşehir Belediyesi'ne tam zamanlı personel alımı yapılacak

Toplamda 35 kadrolu işçi tam zamanlı ve vardiyalı çalışacak şekilde istihdam edilecek. Başvuru süreci 16 Mayıs'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 16:02
En az ilkokul mezunu olanlar dikkat! Büyükşehir Belediyesi'ne tam zamanlı personel alımı yapılacak

En az ilköğretim düzeyinde 4 farklı meslekte 35 kadrolu işçi istihdam edilecek. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak üzere 10'u beden işçisi, makine bakım-onarım işçisi, 6 temizlik görevlisi ve 18 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 35 işçi alımı yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 35 Sürekli İşçi Alımı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 farklı işe atanacak toplam 35 işçi için başvuran adaylar, başvurularını 16 ve 17 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlayabilecek.

Daimi İşçi Alımında Başvuru Belgeleri

Büyükşehir Belediyesi'ne tam zamanlı personel alımı yapılacak

am zamanlı ve uzun süreli çalışacak adaylara yönelik başvuru sürecinde adaylar; kimlik fotokopisi, diploma ya da öğrenim programını tamamlama belgesi, 2 adet kimlik fotoğrafı, askerlik durumunu gösteren belge, ikametgah belgesi, nüfus kayıt belgesi fotokopisi. ve bir başvuru formunu hazırlayacaklar.

Sürekli İşçi Alımında Başvuru Şartları

Büyükşehir Belediyesinde tam zamanlı olarak çalışacak adayların başvuru koşulları:

İşçi ve temizlik personeli alımında;

* En az ilkokul mezunu olmalı.

* Temizlik ürünlerine alerjisi olmamalı

* Grup halinde çalışabilme becerisi olan.

Makinelerin bakımı ve onarımı için işçi alımında;

* En az ilkokul mezunu olmalı.

* E veya D ehliyet sahibi olmalı.

* 3 yıllık Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

* Hem okuyup hem de çalışma konusunda hiçbir engeli olmamalı.

Özel güvenlik görevlisi alımında;

* En az ilkokul mezunu olmalı.

* 18-35 yaşları arasında olmak.

* "Özel Güvenlik Görevlisi Olun" yazan sağlık belgesine sahip olmak.

* Sağlık sorunu olmaması.

* Vardiyalı çalışmaya istekli.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 35 İşçi Alımında İş Başvuru Yeri

Muğla Belediyesi'nde çalışmak isteyen adaylar başcuru sürecinde Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Sok No:77 Menteşe/Muğla adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alım kılavuzuna https://media.iskur.gov.tr/89290/mugla-muttas-kent-hizm-ins-tur-tas-tic-isl-iletis-san-ve-tic-as-17-05-2024.pdf adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

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