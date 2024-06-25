En az lise mezunlarına kamu personeli olma şansı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte o kadrolar

Resmi Gazete'de kamuda çeşitli pozisyonlara 63 bin 246 işçi ve memur alımına ilişkin 18 ilan yayımlandı. Memur adayları için hangi kurumların belirli roller için personel alımı yapacağına ilişkin ayrıntıları haberimizde derledik.

KAMUYA 63.257 İŞÇİ VE MEMUR ALIMI YAPILACAK

18 kamu kurumunda 63 bin 246 personel alımına ilişkin başvuru kriterleri ve son başvuru tarihleri ​​Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kurumlar arasında 3 bakanlık, 3 belediye, 8 üniversitenin yanı sıra YÖK, EGM, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumlar da yer alıyor ve kamuda çeşitli roller için binlerce yeni personel almayı planlıyorlar.







19 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruya göre 19 kamu kurumuna toplam 63 bin 257 personel alımı yapılacak. İşe alım ilanları Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Karabağlar Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, YÖK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Harran Üniversitesi, EGM ve EÜAŞ adına resmi gazetede yayınlandı.





SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Resmi Gazete'de yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kararı açıklandı. Bu karar, personel alımının zor olduğu alan ve uzmanlık alanlarında sağlık hizmetlerinin sunumunu geliştirmek adına sağlık personeli istihdam etmeyi amaçlıyor. İşe alım planı, 2024 yılı sonunda istihdam edilecek 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknisyeni, 3.498 pratisyen hekim ve 32.464 uzman hekimden oluşan toplam 36.000 sözleşmeli sağlık çalışanını kapsıyor.





MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 25 bin uzman çavuş alımı yapmayı planladığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre 2024 2. Dönem Uzman Erbaş Alımı Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Başvurular Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden yapılacak olup, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecektir. Uzman erbaş alım faaliyetleri, Bakanlığın belirlediği kontenjan çerçevesinde piyade, tank, topçu, hava savunma, tahkimat, haberleşme, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, tıbbi ve veterinerlik gibi çeşitli alanları kapsayacak. Başvurular 3 Haziran 2024'te başlayacak ve 30 Haziran 2024'te sona erecek.





ADALET BAKANLIĞINA 50 MEMUR ALIMI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 7-9. dereceli kadrolara 50 idari memur adayı için alım sürecini başlattı. Seçim, sözlü sınav ve mülakatla yapılacak. Başvurular 24 Haziran 2024'te başlayacak ve 28 Haziran 2024'te sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 15 MEMUR ALIMI YAPACAK

Jandarma Genel Komutanlığı, 1 Arapça tercüman, 1 İspanyolca tercüman, 1 veteriner, 1 çevre mühendisi, 3 sosyolog ve 8 hizmetli olmak üzere 15 memur alımını planlıyor. Başvuru süresi 13 Haziran 2024'te başlayacak ve 30 Haziran 2024'te sona erecek.

YÖK 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2 şoför, 1 aşçı yardımcısı, 8 büro personeli, 1 teknisyen ve 3 güvenlik görevlisi ve koruma olmak üzere toplam 15 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru süresi 13 Haziran 2024'te başlayacak ve 28 Haziran 2024'te sona erecek.





İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 36 ADET ZABITA MEMURU ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programından mezun olmuş ve en az B sınıfı ehliyete sahip 23 erkek ve 3 kadın polis memurunu seçti. Ayrıca üniversitenin Adalet ön lisans programından mezun ve en az B sınıfı ehliyete sahip 8 erkek ve 2 kadın zabıta memuru istihdam edilecek. Bu pozisyonlara başvuru süresi 24 Haziran 2024'te başlayacak ve 28 Haziran 2024'te sona erecek.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ 8 ZABITA MEMURU ALACAK

İzmir Karabağlar Belediyesi, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünde en az 65 puan alan, Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, Yangınla Mücadele ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Yerel Yönetimler (Zabıta) gibi alanlarda önlisans programından mezun 7 erkek ve 1 kadın zabıta memurunu işe almayı planladığını duyurdu. Başvuru yapacak adayların ayrıca (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Başvuru süresi 22 Temmuz 2024'te başlayacak ve 26 Temmuz 2024'te sona erecek.





ATABAĞI BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Siirt'in Baykan İlçesi'ne bağlı Atabağı Belediyesi, teknisyen pozisyonu için 1 memur alımı arıyor. Başvuru yapacak adayların KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış olmaları, en az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi alanlarından birinde ön lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 22 Temmuz 2024'te başlayacak ve 26 Temmuz 2024'te sona erecek.





KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 1 hemşire, 1 programcı, 15 ofis personeli, 5 sağlık teknisyeni, 1 teknisyen ve 3 destek personeli olmak üzere toplam 26 sözleşmeli personel alımını planlıyor. Bu pozisyonlara başvuru süresi 3 Haziran 2024'te başlayacak ve 26 Haziran 2024'te sona erecek.









AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 72 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne toplam 72 sözleşmeli personel alımı planlandığı açıklandı. Pozisyonlar arasında 43 hemşire, 16 sağlık teknisyeninin yanı sıra 2 biyolog, laboratuvar asistanı, ofis personeli, destek personeli, teknisyen ve 1 sağlık fizikçisi, 1 perfüzyonist ve 1 teknisyen rolleri yer alıyor. Bu pozisyonlara başvurular 6 Haziran 2024'te başlayacak ve 26 Haziran 2024'te sona erecek.







GAZİ ÜNİVERSİTESİ 19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü toplam 19 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kadrolarda 1 avukat, 6 muhasebeci, 1 fizyoterapist, 3 hemşireye ek olarak 1 diyaliz hemşiresi dahil, 2 tıbbi sekreter, 1 diş protez teknikeri, 1 iklimlendirme teknikeri, 2 bina yüzey kaplama teknikeri, 1 koruma ve güvenlik görevlisi yer alıyor. Bu pozisyonlara başvurular 7 Haziran 2024'te başladı ve 28 Haziran 2024'e kadar devam edecek.





ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 10 MEMUR ALIMI YAPACAK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne 1 öğretim görevlisi, Yabancı Diller Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi, Ekonomi Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'na 1 profesör, Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı'na 1 doçent, Ekonomi Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'na 1 doktor öğretim üyesi, Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı'na 1 profesör, Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'na 1 doçent, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı'na (Disiplinlerarası) 1 doçent, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı'na 1 doçent olmak üzere toplamda 3 öğretim elemanı, 7 öğretim üyesi alımı yapacak. 7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 24 sözleşmeli personel alımı planladığını duyurdu. Bu pozisyonlar arasında 10 destek personeli, 2 güvenlik görevlisi, 3 teknisyen, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık çalışanı, 4 sağlık teknisyeni ve 3 ofis personeli yer alıyor. Bu roller için başvuru süresi 10 Haziran 2024'te başladı ve 24 Haziran 2024'te sona erecek.

ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 189 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, toplam 189 sözleşmeli personel alımı planladığını açıkladı. Bunlar arasında 2 biyolog, 2 programcı, 14 ofis personeli, 74 destek personelinin yanı sıra 1 odyolog, 1 tıbbi görüntüleme teknisyeni, 1 tıbbi laboratuvar teknisyeni, 1 fizyoterapist, 44 hemşire, 21 güvenlik görevlisi, 22 sağlık teknisyeni, 22 sağlık teknisyeni ve 1 odyolog bulunmaktadır. ve 4 teknisyen. Bu pozisyonlara başvurular 14 Haziran 2024'te başlayacak ve 28 Haziran 2024'te sonuçlanacak.













SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 36 ÖĞRETİM PERSONELİ ALACAK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Bilimleri'ne 3, Turizm'e 2, Teknoloji'ye 9, Tarım'a 3, Spor Bilimleri'ne 1 ve Sakarya Meslek Yüksekokulu'na 4 olmak üzere çeşitli fakültelerde toplam 22 öğretim üyesi alımı yapmayı planlıyor. Ayrıca Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na 6, Hendek Meslek Yüksekokulu'na 5, Arifiye Meslek Yüksekokulu'na 2, Feriziye Meslek Yüksekokulu'na 1 olmak üzere 14 öğretim görevlisi alımı yapılacak. Bu pozisyonlara başvuru süresi 15 Haziran 2024'te başlayacak ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek.



HARRAN ÜNİVERSİTESİ 51 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Diş Hekimliği'ne 2, Eczacılık'a 3, Eğitim'e 7, Sağlık Bilimleri'ne 3, Tıp'a 30 ve Veterinerlik'e 6 olmak üzere çeşitli fakültelerde toplam 51 öğretim üyesi alımı planladığını duyurdu. Bu pozisyonlara başvuru süresi 15 Haziran 2024'te başlayacak ve 29 Haziran 2024'te sona erecek.





EÜAŞ 251 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 121 makine teknikeri, 98 elektrik teknikeri, 7 elektronik teknikeri, 12 kimya teknikeri, 8 eski hükümlü teknisyen ve 5 engelli ofis çalışanı olmak üzere çeşitli pozisyonlarda 251 işçi almayı planlıyor. Bu pozisyonlara başvuru süresi 26 Haziran 2024'te başlayacak ve 30 Haziran 2024'te sona erecek.

EGM 10 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı, Yabancı Diller Birimi'ne İngilizce konusunda uzmanlaşmış 10 okutman alımı için hazırlık yapıyor. Bu pozisyonlara başvuru süresi 24 Haziran 2024 tarihinde başlamış olup, 8 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecektir.



