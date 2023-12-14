En az lise mezunlarına müjde! Düşük KPSS puanıyla alım başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. En az lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından toplamda 36 kişi istihdam edilecek. Bu alımlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. İş arayanlar için fırsat niteliğinde olan bu ilana mutlaka göz atın. Peki istenen şartlar neler? Hangi kontenjanlarda alım yapılacak? İşte adaylardan istenen şartlar ve kontenjan dağılımı...

ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?





Alım Yapılacak Kadrolar:

15 Büro Personeli

1 Kütüphaneci

2 Teknisyen

8 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

10 Destek Personeli (Temizlik)

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI





Başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları karşılamaları bekleniyor. Bu kapsamda aranan şartlar:

En az lise mezunu olmak ve 2022 KPSS sınavından lise için P94, ön lisans için P93, lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

Lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

1 Ocak 1993 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,

5188 ÖGG kimlik kartına sahip olmak,

170 cm ve üzeri boy,

Vardiyalı çalışabilme şartları aranıyor.

Başvurular ilanın yayım tarihi itibarıyla başlamış olup, en geç 25 Aralık 2023 tarihine kadar şahsen yapılması gerekmektedir. Başvuruların şahsen yapılacağı belirtilirken, başvuru tarihleri 11 - 25 Aralık 2023 olarak açıklandı.