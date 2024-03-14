En lezzetli köftenin sırrı buymuş! Ünlü köfteciler pişirmeden önce bunu yapıyor

Türk mutfağında önemli bir yer tutan köftenin yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. En lezzetlilerinden olana sokak köftesi için dışarıya çıkmanıza gerek yok. Sizlere eşinizin dostunuzun tarifini almak için sıraya girecekleri o efsane tarifin sırrını veriyoruz. İşte detaylar...







SOKAK KÖFTECİLERİNİN SIR GİBİ SAKLADIĞI KÖFTE TARİFİ

Köftenin Türk kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Özellikle piknik için mangal yapılacaksa ilk tercih edilen yemek köftedir. Ancak herkesin favorisi olan bu köfte yemeğini yapmak baştan sona basit ve pratiktir. Bu yazımızda sizlere sokaktaki köfte satıcıları gibi köfte yapımını gösterdik. Izgara köfte yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

600 gram orta yağlı kıyma

3 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Yarım çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı biber salçası

Karabiber

SOKAK KÖFTECİLERİNİN YAPTIĞI KÖFTE EVDE NASIL HAZIRLANIR?

Köfteleri hazırlamak için öncelikle bir yumurtayı kırıp rondodan geçirelim. Daha sonra soğanı soyalım. Daha sonra soğanı birkaç parçaya bölüp mutfak robotuna koyalım. Son olarak sarımsağı ekleyip tüm malzemeleri karıştırın. Mayısdanozu ince ince kıyıp havanın içerisine koyun. Ancak maydanozu kıymak istemezseniz soğanla da harmanlayabilirsiniz.

Geniş bir yoğurma kabına kıyma, maydanoz, soğan karışımı, galeta unu, tuz, dereotu, pekmez, karbonat, domates veya yenibahar ve son olarak karabiberi ekleyerek iyice yoğurmaya başlayın. Köfte karışımını yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp birkaç saat dinlenmeye bırakın. Köfte karışımımız yeterince dinlendikten sonra çıkarıp köftelere istenilen büyüklükte şekil vererek yapımına başlayalım. Daha sonra köfte karışımımız bitene kadar bu işlemi sürdürelim. Standart ölçülerdeki köfteleri kullanırsanız eklediğimiz malzemelerle yaklaşık 19-20 adet köfte elde edeceksiniz. Köfteleriniz fazlaysa bir miktar daha köfte alıp, soğuk saklama poşetinde dondurucuda saklayabilirsiniz.

Köfteleri pişirmek için öncelikle tavayı yağsız olarak biraz ısıtın. Daha sonra köftelerimizi doğru şekilde dizip kızarana kadar bekleyelim. Kıymanın yağı köfteleri çok güzel pişirecektir. Ayrıca daha az yağ kullanıldığı için köfteler daha hafif olacaktır. Ancak köftelerimizi pişirirken dikkat etmeniz gereken şey ara sıra çevirmektir. Aksi takdirde köftelerimizin bir tarafı yanacak ve köfteleri kirleteceksiniz. Köftelerimiz piştikten sonra tabağa alıp, birkaç domatesi dilimleyip patatesle birlikte servis edelim.