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En ucuz bayram çikolataları BİM'de! Fiyatlar 39 TL'ye kadar düştü

Ünlü market zincirlerinden BİM, bayram şekerlerinin yeni fiyatlarını açıkladı. BİM'in bayram kataloğunda bayram şekerlerinin indirimli fiyatları görüldü.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 23:25
En ucuz bayram çikolataları BİM'de! Fiyatlar 39 TL'ye kadar düştü

Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM, bayram şekerlerinin fiyatlarına indirime gitti. İşte, BİM'in bayram şekeri fiyatları;

En ucuz bayram çikolataları BİM'de

En ucuz bayram çikolataları BİM'de

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