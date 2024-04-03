En ucuz bayram çikolataları BİM'de! Fiyatlar 39 TL'ye kadar düştü

Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM, bayram şekerlerinin fiyatlarına indirime gitti. İşte, BİM'in bayram şekeri fiyatları;
Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM, bayram şekerlerinin fiyatlarına indirime gitti. İşte, BİM'in bayram şekeri fiyatları;
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