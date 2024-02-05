Engelli ve Eski Hükümlü Adaylara Müjdeli Haber! DSİ 6 Şehirde KPSS’siz Kamu İşçisi Alımı Başlattı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden 6 Şehirde 17 Kamu İşçisi Alımı. Başvuru Şartları Neler? KPSS Puanı Gerekli mi? Detaylar haberimizde.

Engelli ve Eski Hükümlü Adaylara Müjdeli Haber! DSİ 6 Şehirde KPSS’siz Kamu İşçisi Alımı Başlattı
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DSİ’den 6 Şehirde 17 Kamu İşçisi Alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) farklı bölgelerde ve kadrolarda personel ihtiyacını karşılamak için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı. Başvuru yapacak adayların 18 ile 40 yaş arasında olması ve KPSS puanı gerektirmemesi dikkat çekti. İlanlara başvurular Eski Hükümlü, TMY ve Engelli adaylar arasından yapılacak.

personel alımı

DSİ Hangi Şehirlerde ve Kadrolarda Personel Alacak?

DSİ’nin yayınladığı ilana göre personel alımı yapılacak şehirler ve kadrolar şöyle:

Ankara: 3 Engelli, 3 Eski Hükümlü TMY Beden İşçisi

Trabzon: 2 Engelli Büro Memuru, 1 Eski Hükümlü Büro İşçisi

Bayburt: 2 Engelli Büro Memuru, 1 Eski Hükümlü Büro İşçisi

Giresun: 2 Engelli Büro Memuru, 1 Eski Hükümlü Büro İşçisi

Kırklareli: 1 Engelli Beden İşçisi

Edirne: 1 Engelli Puantör

Böylece DSİ toplamda 6 şehirde 17 kamu işçisi alımı gerçekleştirecek.

DSİ Başvuru Şartları Neler?

personel alımı

DSİ bünyesine işçi alımı için genel olarak şu şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

18 Yaşını tamamlamış olmak

Özel olarak ise şu şartlar geçerli:

Engelli Personel Alımı Şartları: İlan tarihinden önce Engelli alımı için Park, Bahçe İşleri ile Ağaçlandırma vb. işlerde en az 6 (altı) ay çalıştığını gösterir bonservis veya çalışma belgesi veya belirtilen işlerde MEB Onaylı Sertifikaya sahip olmak ve en az 6 (altı) aylık SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek

Eski Hükümlü Alımı Şartları: İlan tarihinden önce Eski Hükümlü alımı için Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı/Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi dallarından mezun olmak veya MEB Onaylı Ustalık Belgelerinden birine sahip olmak. Alan, dal, ustalık belgelerinde belirtilen meslek kodlarında en az 1 (bir) yıl çalıştığını gösterir SGK hizmet dökümü. SGK Hizmet dökümü ile uyumlu Bonservis veya Çalışma Belgesi istenilmesi

DSİ Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

DSİ’nin ilanlarına başvurular ilanın yayım tarihi ile başladı ve en geç 4 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Başvurular sadece İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru tarihleri 5 - 9 Şubat 2024 arasında. Başvuru için BURAYAtıklayın

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