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Engelsiz Filmler Festivali 2023 Ödülleri Sahiplerini Buldu

13. Engelsiz Filmler Festivali ödülleri, 'Bir Yaz Sonu Şiiri' ile en iyi film ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 22:32
Engelsiz Filmler Festivali 2023 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Engelsiz Filmler Festivali 2023 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Puruli Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl ödüllerini sahiplerine teslim etti. Festival, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği ve Goethe-Institut'un destekleriyle gerçekleştirildi.

Uluslararası Kısa Film Kategorisi Ödülleri

Festivalin Goethe-Institut Ankara’da düzenlenen ödül töreninde, uluslararası kısa film kategorisinde öne çıkan yapımlar belirlendi. Jüri ve seyircinin seçimleriyle;

  • Seyirci Ödülü: ABD'den Luke Salewski’nin yönettiği Sesli Betimleme
  • En İyi Senaryo Ödülü: Türkiye'den Dilsu Atalay'ın yönettiği Derlemek, Dolaşmak
  • En İyi Yönetmen Ödülü: Türkiye'den Cansu Baydar'ın yönettiği Neredeyse Kesinlikle Yanlış
  • En İyi Film Ödülü: Çin'den Lam Can-zhao'nun yönettiği Bir Yaz Sonu Şiiri

Festival Yönetmeninden Teşekkür

Festival Yönetmeni Kıvanç Yalçıner, bu yıl festivalde emeği geçen tüm katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Yalçıner, festivalin bu yılki teması olan “Bir Çağ Yangını” çerçevesinde çeşitli film gösterimlerinin ve bir fotoğraf sergisinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Puruli Kültür Sanat Derneğince düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali ödülleri sahiplerini...

Puruli Kültür Sanat Derneğince düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliğinin destekleri ve Goethe-Institut'un ev sahipliğinde düzenlenen festivalde jüri ve seyircinin istişaresi sonucunda ödül sahipleri belirlendi.

Puruli Kültür Sanat Derneğince düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali ödülleri sahiplerini...

Puruli Kültür Sanat Derneğince düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliğinin destekleri ve Goethe-Institut'un ev sahipliğinde düzenlenen festivalde jüri ve seyircinin istişaresi sonucunda ödül sahipleri belirlendi.

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