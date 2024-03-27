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Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda elektrik ile doğalgazda devlet katkısına ve emeklilere verilen bayram ikramiyesine sert tepki gösterdiği iddia edildi. Erdoğan'ın Şimşek'e 'Yoksulları öldürdün' çıkışında bulunduğunu öne süren haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, 'Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmadı' açıklamasında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:51
Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geldiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgazda devlet katkısına tepki gösterdiği, emeklilere verilen bayram ikramiyesine de sert çıkıp "Bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İDDİAYA YANIT CUMHURBAŞKANLIĞINDAN GELDİ

Erdoğan'ın Bakan Şimşek'e "Yoksulları öldürdün" sözleriyle tepki gösterdiğini öne süren haberlere yanıt ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazdaki devlet katkısı ile emekli ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığına yönelik iddiaları yalanladı.

"KABİNE ÖNCESİ VEYA SONRASINDA BÖYLE BİR DİYALOG YAŞANMADI"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı" iddiasının doğru olmadığı, Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyaloğun yaşanmadığı belirtildi.

"BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK"

Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteğinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapıldığı bildirildi. Açıklamada, " Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

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