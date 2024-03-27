Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,26 0,26%
EURO
35,13 0,67%
ALTIN
2.260,6 0,82%

Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan 'Yeniden İstanbul' mitingine katılacak Erdoğan'ın emekliye 5 bin TL'lik seyyanen zammın da aralarında olduğu bir müjde verebileceği konuşuluyor. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir' dedi.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:51
Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, AK Parti'nin "Yeniden İstanbul" mitingine ev sahipliği yapacak. Milyonların dikkat kesildiği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde verebileceği iddiası günlerdir konuşulurken, bunun emekli maaşlarına 5 bin TL seyyanen zam olabileceği yüksek sesle dillendiriliyor.

ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

MİTİNGİN ADRESİ ATATÜRK HAVALİMANI

Saat 14.00'te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.

Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

VATANDAŞLAR 15 AYRI NOKTADAN GİRİŞ YAPACAK

Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

Yerel seçime sayılı günler kala gerçekleştirilecek bu mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde vereceği de uzun zamandır Ankara kulislerinde konuşuluyor. Erdoğan'ın emekli maaşlarından şikayet eden milyonlarca emekli için 5 bin TL'lik seyyanen zam açıklayabileceği de iddialar arasında.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

KABAKTEPE'DEN "MÜJDE" İDDİASINA YANIT

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde müjde verip vermeyeceği sorusuna "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitingde bütün gündeme dair açıklamaları olabilir" yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
6
O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart
7
Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama