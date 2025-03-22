Ertuğrul Gazi Türbesi'nden Türk Bayrağı ve Toprak, Çanakkale'ye Gönderildi

Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı, Çanakkale'ye ‘Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş’ projesi kapsamında gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:16
Ertuğrul Gazi Türbesi'nden Türk Bayrağı ve Toprak, Çanakkale'ye Gönderildi

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" projesi çerçevesinde, Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen programda, kıymetli topraklarda bulunduklarını belirterek, Söğüt'ün başlangıçların ilçesi olduğunu vurguladı. İlklerin yaşandığı şehirden yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade eden Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, bu toprakların ebediyete kadar Türk toprağı kalacağını kanlarıyla ispatlamış kahramanların yattığı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Onun için manevi ve milli bir sürüş yapacağız. Biz manevi ve milli duygularımıza, şehirlerimizin fedakarlıklarına dikkati çekmeye çalışıyoruz. Sürüşü kurallara uygun ve kazasız bir şekilde tamamlamanızı arzu ediyoruz."

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise bu etkinliğin yalnızca bir motosiklet sürüşü olmadığını belirterek, ecdadın tohumlarının atıldığı Söğüt'ten kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye uzanan bir sürüş olacağını ifade etti.

Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez de Söğüt'ün Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı, Çanakkale'nin ise bağımsızlık mücadelesinin destanlaştığı topraklar olduğunu dile getirdi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Vali Aygöl, yapılan duanın ardından türbeden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'a teslim edilmek üzere Yörümez'e verdi. Törene, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama...

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" projesi kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi.

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama...

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" projesi kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi.

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