Erzincan'da Hıdır Abdal Sultan'ı Anma ve Birlik Cemi Töreni

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Ocak köyünde, Hıdır Abdal Sultan’ı anma ve Birlik Cemi töreni düzenlendi. Bu etkinlik, Hıdır Abdal Sultan Ocağı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Ocak köyünün meydanında gerçekleştirildi.

Anma törenine çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, katılımcılara lokma ikram edildi ve Birlik Cemi yapılarak semah dönüldü.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Mesajı

Programda konuşma yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Hıdır Abdal Sultan anısına verdiği mesajda, "Hakk'ın olduğu yerde zulüm olmaz. Sevdanın olduğu yerde kin olmaz" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Erzincan'ın insanlığın esas alındığı bir şehir olduğunu vurguladı. Aydoğdu, birlik ve beraberlik ile huzurun sağlandığını belirtti.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Katkıları

Etkinlikte söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Canlar diyorlar ki, muharrem ayı da bizim, ramazan ayı da bizim. Camiler de bizim, cemevleri de bizim" diyerek vurguladı.

Sosyal Dayanışmanın Önemi

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan da yapılan etkinliğin toplumsal buluşma ve dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, "Birlik Cem’leri, farklılıklarımızla bir arada yaşayabilmenin, birlikte üretebilmenin, birlikte paylaşabilmenin sembolüdür" şeklinde konuştu.

Programa, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, çeşitli kamu kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Ocak köyünde "Hıdır Abdal Sultan’ı anma ve Birlik Cemi" töreni düzenlendi. Programa Vali Hamza Aydoğdu (sağ 6), CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül (sağ 5), Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan (sol 6), Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan (sol 5), Alevi dedesi Ahmet Uğurlu (sağ 4), bazı kamu kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Ocak köyünde "Hıdır Abdal Sultan’ı anma ve Birlik Cemi" töreni düzenlendi. Programa Vali Hamza Aydoğdu (sağ 6), CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül (sağ 5), Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan (sol 6), Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan (sol 5), Alevi dedesi Ahmet Uğurlu (sağ 4), bazı kamu kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.