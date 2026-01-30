Erzurum TÜBİTAK Başarısı: 34 Proje ve Birincilik

Erzurum, TÜBİTAK 57. Liseler Arası Öğrenci Projeleri Yarışması'nda birincilik ve bölge sergisine gönderdiği 34 projeyle öne çıktı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projeleri il başarısını artırdı

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK projeleri başarılarına bir yenisini ekledi.

TÜBİTAK 57. Liseler Arası Öğrenci Projeleri Yarışması'nda Erzurum, nicelikte elde ettiği birinciliğin yanı sıra bu yıl bölge sergisine 34 proje ile en fazla proje gönderen il olarak da zirveye adını yazdırdı.

Erzurum’un elde ettiği başarı eğitim camiasınca memnuniyetle karşılandı.

