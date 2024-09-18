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Erzurum'un Tarihi Büyük Palandöken Tabyası Yüzyılı Aşkın Süreklilikte

Erzurum'daki Büyük Palandöken Tabyası, 1888'den beri ayakta ve tarihi özelliğiyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:12
Erzurum'un Tarihi Büyük Palandöken Tabyası Yüzyılı Aşkın Süreklilikte

Erzurum'un Tarihi Büyük Palandöken Tabyası

Erzurum, Türkiye'nin tarihi dokusunu en iyi yansıtan şehirlerinden biri. Bu şehirde bulunan Büyük Palandöken Tabyası, Sultan 2. Abdülhamit döneminde, 1888-1896 yılları arasında inşa edilmiştir. Palandöken Dağı'nın arkasındaki vadinin kontrolü amaçlayan bu tarihi yapı, bir asırı aşkın süredir varlığını sürdürüyor.

Stratejik Bir Konumda İnşa Edilmiş

Büyük Palandöken Tabyası, etrafındaki coğrafi konumuyla askeri bir önem taşımakta. Pasin Ovası'nın güneybatı köşesinde, 2,850 rakımda yer alan tabya, tarih boyunca düşman saldırılarını kontrol altında tutmak için inşa edilmiştir.

Yapının Mimarisi

Tarihi tabya, bir karargahın yanı sıra, avlunun üç tarafında sıralanan koğuş, pusu ve topçu odalarından oluşmaktadır. Bu odalar, geçiş yapılabilen bir yapı özelliğine sahiptir ve havalandırma delikleri ile donatılmıştır.

Detaylı İnşaat Özellikleri

Topçu odalarının bir kısmı koğuş kısmının kenarlarında, üçü ise dehlizlerin üst kısımlarında yer almaktadır. Koğuş odaları ve topçu odaları arasında içten merdiven bağlantıları sağlanmıştır. Yapının kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taşlar, duvarlarında ise moloz taşlar dikkat çekmektedir.

Böylesine önemli bir miras, Erzurum'un kültürel zenginliğini ve tarihini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek...

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek...

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek...

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek...

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek...

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağı'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

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