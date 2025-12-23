Eskişehir'de Erenköy Mahallesi'ne Fırın Evi — İnönü Belediyesi'nden Yeni Proje

Eskişehir'de Erenköy Mahallesi'ne Fırın Evi İnşa Ediliyor

İnönü Belediyesi, Eskişehir'deki Erenköy Mahallesi için fırın evi yapım çalışmalarına başladı. Proje, mahalle sakinlerinin ortak kullanımına sunulacak şekilde planlanıyor.

Projenin Amaçları

Yapım çalışmalarıyla mahalle kültürünün yaşatılması, imece geleneğinin sürdürülmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarını daha düzenli bir alanda karşılaması hedefleniyor. Başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Belediye Yetkililerinden Açıklama

İnönü Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla sosyal yaşamı destekleyen projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini vurguladı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ise projeyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Her mahallemizin talebini dikkate alarak, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Erenköy Mahallemize kazandıracağımız fırın evi, mahalle dayanışmasını güçlendiren önemli bir hizmet olacaktır."

