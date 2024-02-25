Ev yapımı en sağlıklı elma sirkesi tarifi! Daha basit yöntemi yok

Elmaları yıkayın. Dilediğiniz kadar elma kullanabilirsiniz ancak sirke için mutlaka kırmızı ve tatlı elmaları tercih edin. Elmaları soymayın. İyice yıkadığınız elmaları dörde bölün ve sirke yaptığınız kavanoza doldurun. Çekirdeğini veya sapını çıkarmaya gerek yoktur, süzüldüğünde düşecektir. (Meyvelerin çürük kısımlarını çıkarın.)





Kavanoz dolduğunda su, tuz ve sirkeyi ekleyip ağzına bir tülbent parçası koyup kapağını kapatın. Kavanozu 20 gün boyunca açın, karıştırın ve kapatın. 20 ila 40 gün boyunca sirkeye dokunmayın. Artık elmalar dibe çöker ve sirke yükselir. 40 gün sonra sirke kullanıma hazır hale gelir.

ELMA SİRKESİ YAPIMINDA PÜF NOKTALAR NELERDİR?

Sirke oluşumu için sirke mayası gereklidir. Sirke anası olarak da adlandırılan maya, önceki sirkelerin üzerinde oluşan jel kıvamında bir sirkedir.

Sirkeyi ilk kez yapıyorsanız maya olarak nohut, bulgur ve şeker kullanılır. Mümkünse şeker yerine organik bal çok daha lezzetli olur.

Sirkeyi plastik kavanozlarda değil, cam kavanozlarda hazırlamaya dikkat edin.

Sirke yapımı bir fermente süreci olduğundan sirke hemen değil bir süre sonra hazır olur.

BASİT ELMA SİRKE YAPIMI

-Elmaları iyice temizlenene kadar yıkayın.

-Daha sonra elma dilimlerini, içi kuru olan büyük bir cam kavanoza düzgünce yerleştirin.

-Daha sonra elma dilimlerinin üzerine su ekleyin.

-Son olarak kavanozun üzerini nefes alabilen pamuklu bir bezle örtün. 1,5 ay böyle olsun.