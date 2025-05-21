Eypio, Hatay'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Eypio, Hatay'da Sahne Aldı

Hatay'ın Antakya ilçesi, rap müziğin sevilen ismi Eypio'yu konuk etti. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında, Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde Eypio, dinleyicilerine unutulmaz bir performans sundu.

Hayranlar Eypio'ya Eşlik Etti

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Eypio, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar zaman zaman onun şarkılarına eşlik ederek dans etti. Yaklaşık 1 saat süren bu etkinlik, Hataylılar için müzik dolu bir gece oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde rap şarkıcısı Eypio sahne aldı. Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Eypio, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde rap şarkıcısı Eypio sahne aldı. Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Eypio, sevilen şarkılarını seslendirdi.