Emeklilere Sinema Salonlarında İndirim Müjdesi

Emeklilere Özel Sinema İndirimleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'ne (SİSAY) bağlı sinema salonlarında %30 indirim fırsatından yararlanabileceklerini açıkladı.

Bakan Ersoy'un Açıklamaları

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emeklilerimize güzel bir haber" başlığıyla paylaşımlarına yer verdi ve şu sözleri dile getirdi:

"SİSAY ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında her gün %30 indirim fırsatından yararlanacak. Amacımız, emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaktır."

Sinema Keyfi Herkes İçin

Bu indirim sayesinde emekliler, sinema keyfini daha uygun fiyatlarla yaşayabilecek ve sosyal yaşamlarında olumlu bir değişim yaratacak.