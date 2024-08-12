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Emeklilere Sinema Salonlarında İndirim Müjdesi

Emeklilere yönelik sinema indirimleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:21
Emeklilere Sinema Salonlarında İndirim Müjdesi

Emeklilere Özel Sinema İndirimleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'ne (SİSAY) bağlı sinema salonlarında %30 indirim fırsatından yararlanabileceklerini açıkladı.

Bakan Ersoy'un Açıklamaları

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emeklilerimize güzel bir haber" başlığıyla paylaşımlarına yer verdi ve şu sözleri dile getirdi:

"SİSAY ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında her gün %30 indirim fırsatından yararlanacak. Amacımız, emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaktır."

Sinema Keyfi Herkes İçin

Bu indirim sayesinde emekliler, sinema keyfini daha uygun fiyatlarla yaşayabilecek ve sosyal yaşamlarında olumlu bir değişim yaratacak.

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