Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Faizsiz Kredi Müjdesi Geldi!

Taşıt kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar, banka faiz oranlarını araştırmaya devam ederken, otomobil markalarının aylık kampanyalarını da yakından takip ediyor. Son dönemde artan politika faiz oranları, özellikle yüksek tutardaki taşıt ve konut kredilerinin geri ödeme yükünü artırmış durumda. Ancak, marka kampanyalarıyla birlikte bu yük hafifleyebilir.

Opel’den Özel Faizsiz Kredi Fırsatları

Otomobil markalarından Opel, Aralık ayı için cazip kredi kampanyalarını duyurdu. 150.000 TL, 200.000 TL ve 250.000 TL tutarındaki kredi imkanları, sıfır faiz oranlarıyla sunulmakta. Özellikle Opel Grandland ve Corsa Elektrik modellerine yönelik sunduğu özel fırsatlar dikkat çekiyor.

Opel Grandland Kredi ve İndirim Kampanyası

Opel Grandland, şık tasarımı ve üstün teknolojileri sayesinde SUV segmentinde iddialı bir konumda. Aralık ayına özel kampanya çerçevesinde, 200.000 TL kredi için 12 ay vadeli %1,99 faiz oranı imkanı sunuluyor. Kredi kullanılmak istenmezse, 35.000 TL nakit indirimi de sağlanmakta. Bu avantajlarla Grandland'a sahip olmak şimdi daha kolay.

ÖTV Muafiyeti İmkanı

Opel, engelli vatandaşlar için de önemli bir fırsat sunuyor. Grandland 1.2 GS modelleri için ÖTV muafiyeti uygulaması mevcut. Böylece 1.591.200 TL altındaki araçlar, uygun şartlarla engelli bireylere sahip olma imkanı tanıyor.

Opel Corsa Elektrik Fırsatı

Opel Corsa Elektrik, sıfır emisyonla şehir içi sürüş keyfini yeniden tanıtmakta. Corsa Elektrik almak isteyenler, 250.000 TL kredi için 12 ay vadeli %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Faiz yükü olmaksızın, çevre dostu bir araca sahip olmanın kapısı aralanıyor.