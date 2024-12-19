DOLAR
35,08 -0,13%
EURO
36,43 -0,52%
ALTIN
2.924,73 -0,28%
BITCOIN
3.467.053,37 2,47%

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Opel, Aralık ayında faizsiz kredi fırsatları ile taşıt almak isteyenler için avantajlar sunuyor. 250.000 TL kredi imkanı arayanlar bu haberi kaçırmasın!

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:21
Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Faizsiz Kredi Müjdesi Geldi!

Taşıt kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar, banka faiz oranlarını araştırmaya devam ederken, otomobil markalarının aylık kampanyalarını da yakından takip ediyor. Son dönemde artan politika faiz oranları, özellikle yüksek tutardaki taşıt ve konut kredilerinin geri ödeme yükünü artırmış durumda. Ancak, marka kampanyalarıyla birlikte bu yük hafifleyebilir.

Opel’den Özel Faizsiz Kredi Fırsatları

Otomobil markalarından Opel, Aralık ayı için cazip kredi kampanyalarını duyurdu. 150.000 TL, 200.000 TL ve 250.000 TL tutarındaki kredi imkanları, sıfır faiz oranlarıyla sunulmakta. Özellikle Opel Grandland ve Corsa Elektrik modellerine yönelik sunduğu özel fırsatlar dikkat çekiyor.

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Opel Grandland Kredi ve İndirim Kampanyası

Opel Grandland, şık tasarımı ve üstün teknolojileri sayesinde SUV segmentinde iddialı bir konumda. Aralık ayına özel kampanya çerçevesinde, 200.000 TL kredi için 12 ay vadeli %1,99 faiz oranı imkanı sunuluyor. Kredi kullanılmak istenmezse, 35.000 TL nakit indirimi de sağlanmakta. Bu avantajlarla Grandland'a sahip olmak şimdi daha kolay.

ÖTV Muafiyeti İmkanı

Opel, engelli vatandaşlar için de önemli bir fırsat sunuyor. Grandland 1.2 GS modelleri için ÖTV muafiyeti uygulaması mevcut. Böylece 1.591.200 TL altındaki araçlar, uygun şartlarla engelli bireylere sahip olma imkanı tanıyor.

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Opel Corsa Elektrik Fırsatı

Opel Corsa Elektrik, sıfır emisyonla şehir içi sürüş keyfini yeniden tanıtmakta. Corsa Elektrik almak isteyenler, 250.000 TL kredi için 12 ay vadeli %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Faiz yükü olmaksızın, çevre dostu bir araca sahip olmanın kapısı aralanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı
2
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
3
En az ilkokul mezunu kadın erkek personel alımı! Başvurular açıldı
4
BOTAŞ'tan beklenen personel alımı geldi! KPSS puanı 60'a düştü: İşte başvuru şartları
5
Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!
6
TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı
7
Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!