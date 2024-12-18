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Fas'ta Türkmen Şair Mahtumkulu Firaki Anıldı

Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum yılı, Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen etkinlikle anıldı. TÜRKSOY ve ICESCO iş birliği ile gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:22
Fas'ta Türkmen Şair Mahtumkulu Firaki Anıldı

Fas'ta Mahtumkulu Firaki Anma Etkinliği Düzenlendi

Türkmen şair Mahtumkulu Firaki‘nin doğumunun 300. yılı dolayısıyla Fas’ın Başkenti Rabat’ta düzenlenen anma programı, Türk kültürü ve edebiyatını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Genel Merkezinin ev sahipliğinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından organize edildi.

Önemli İsimler Bir Arada

Etkinliğe ICESCO Genel Direktörü Salim M. Al Malik, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehri Bashimova ve Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç gibi önemli isimler katıldı. Programda konuşan Al Malik, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Raev de 2024’ü Mahtumkulu Firaki Anma Yılı olarak ilan ettiklerini vurguladı.

Uluslararası Katılım ve Kültürel Bağlantılar

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Mahtumkulu Firaki’nin eserlerinin İslam Medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu ve etkinliğin kültürlerarası bir köprü oluşturduğunu belirtti. Panelde Mahtumkulu’nun edebi kişiliği ve verdiği evrensel mesajlar üzerine sunumlar yapıldı. Türkmenistan UNESCO Milli Komisyonu İcra Sekreteri Büyükelçi Çınar Rüstemova başkanlığında gerçekleşen panelde, Türkmenistan Bilimler Akademisi ve Ankara Üniversitesinden konuşmacılar yer aldı.

Geleneksel Sanat Performansları ve Plaket Töreni

Etkinlik sonunda bir konser düzenlendi. Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarından gelen sanatçılar, Mahtumkulu Firaki’nin şiirleriyle birlikte çeşitli eserler seslendirdi. TÜRKSOY tarafından, etkinliğe katkıda bulunan isimlere plaketler takdim edildi. Bu etkinlik, Türk kültürünün ve sanatının yaşatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Mahtumkulu Firaki Kimdir?

1724 yılında İran’ın Gülistan Vilayeti’nde doğan Mahtumkulu Firaki, Türkmen dilinin estetik imkânlarını kullanarak eserler veren bir şairdir. Şiirlerinde, Çağatay Türkçesi ve Türkmen Türkçesi’ne yer vererek bu dillerin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Mahtumkulu, Türk Dünyası şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

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