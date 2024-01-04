Oğlak burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Oğlak Burcu Özellikleri

Oğlak burcu, zodyağın onuncu burcudur. Elementi toprak, niteliği öncü, yönetici gezegeni Satürn'dür. 22 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğanlar Oğlak burcuna mensuptur. Oğlak burcunun tanımlayan sözü "Kendimi kullandıklarımda arıyorum" dur.

Oğlak Burcunun İyi ve Kötü Yönleri

Oğlak burcu, olumlu ve yapıcı kullanıldığında, planlı ve yöntem sahibi, maddenin değerini bilen, iyi bir yönetici olur. Hesap işlerinde iyi, kararlı ve zorluklara dayanıklıdır. Kötü kullanıldığında ve abartıldığında ise, cimri ve duygusuz, aşırı materyalist ve açgözlü, sosyal açıdan yalnız ve kötümser, aşırı hırslı ve diktatör gibi, katı, sadece görünüme ve prestije önem veren bir kişilik sergiler.

Oğlak Burcunun Mitolojisi

Oğlak burcunun hikâyeleri prehistoryaya dayanır. Oğlak pek çok hikâyede kurbanlık olarak görülür. Mısırlıların Denderah zodyağında bu burç bir Oğlak sırtında ibis başlı bir insan olarak işaret edilir. Yunan ve Roma hikâyelerinde ise Oğlak, orman perisi Pan olarak tanımlanır. Pan ve Baküs zevklere düşkünlüğün ve ifrata kaçmanın sembolleri olarak algılanırlar.

Oğlak Burcunun Fiziksel Özellikleri

Oğlak burcunun vücutta karşı geldiği bölge kemikler, deri, dizler ve dişler, kalsiyum biriken yerlerdir. Rengi koyu gri, siyah, metalı gümüş, taşı ametisttir. Oğlak burcu kısa boy, ince yapı, uzun ince bir yüz, uzun belirgin bir çene, siyah saçlar, dar beden, uzun bacaklar, çıkıntılı dizler, güzel bir yüz yapısı ile tanınır. Soğuk görüntüsüne rağmen kendinden emin tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakır.