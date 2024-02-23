Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı Hastanelerine 3550 Temizlik Görevlisi Alımı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki hastanelerde görevlendirilmek üzere 3550 temizlik görevlisi alımı için ilana çıktı. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre yapılacak.





İlan kapsamında, Sağlık Bakanlığı, farklı şehirlerdeki hastanelerde çalıştırmak üzere 8000 kamu işçisi alacaktır. Bunların 3550’si temizlik görevlisi kadrosundadır.

Başvuru yapmak isteyen adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesinin (A) bendinde ve ilgili yönetmelikte belirtilen genel şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, sağlık açısından görev yapmaya uygun olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olmamak, suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gibi şartlar vardır. Ayrıca adayların, emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmaları da şarttır.

Başvuru yapacak adayların, ilköğretim, ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmaları ve başvurdukları meslek için gerekli belgelere sahip olmaları da gerekmektedir. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını geçmemiş olmaları da şarttır. (23/02/1984 ve sonrası doğumlular başvurabilir.)

Başvurular online olarak yapılacaktır. Başvuru süresi 23 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasındadır. Başvuru adresi için BURAYA tıklayın.





2024 Temizlik Görevlisi maaşları ne kadar?

Özel sektörde temizlik görevlisi olarak çalışanların maaşları genellikle 17.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir. Bu rakam, çalışılan şirketin büyüklüğü, deneyim, şehir ve çalışma koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Öte yandan, 2024 yılında memur statüsünde çalışan hizmetli ve temizlik görevlilerinin maaşları da belirli bir düzenleme çerçevesinde artış göstermiştir. Örneğin, bakanlıklarda en az lise mezunu olarak görev yapan temizlik görevlilerinin maaşları 32.450 TL seviyesine ulaşmıştır. Ancak bu rakamlar kurumdan kuruma ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Temizlik Görevlisi Personel alım İŞKUR ilan numaraları ve detayları

Temizlik görevlisi olarak başvurmak isteyenler için İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanı numaraları mevcuttur. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar bu ilan numaralarını kullanarak ilgili ilanlara başvurabilirler. Başvuru işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. İlgili iş ilanı numarasını not edin.

2. İŞKUR'un resmi web sitesine gidin veya mobil uygulamasını kullanın.

3. Arama bölümüne "Temizlik Görevlisi" veya ilan numarasını yazın.

4. İlgili ilanı bulduktan sonra başvuru yapmak için gerekli adımları takip edin.

İş arama sürecinizi daha etkili hale getirmek için MESLEK kısmına "Temizlik Görevlisi", İŞYERİ TÜRÜ kısmına "KAMU", ve İŞYERİ ÜNVANI kısmına "SAĞLIK BAKANLIĞI" gibi terimleri girebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bulunduğunuz il veya ilçeyi belirterek arama sonuçlarını daraltabilir ve daha uygun iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.





ADANA Temizlik Görevlisi 00008100461

ADIYAMAN Temizlik Görevlisi 00008100476

AFYONKARAHİSAR Temizlik Görevlisi 00008100486

AĞRI Temizlik Görevlisi 00008100506

AMASYA Temizlik Görevlisi 00008100522

ANKARA Temizlik Görevlisi 00008100529

ANTALYA Temizlik Görevlisi 00008100543

ARTVİN Temizlik Görevlisi 00008100561

AYDIN Temizlik Görevlisi 00008100568

BALIKESİR Temizlik Görevlisi 00008100576

BİLECİK Temizlik Görevlisi 00008100718

BİNGÖL Temizlik Görevlisi 00008100728

BİTLİS Temizlik Görevlisi 00008100734

BOLU Temizlik Görevlisi 00008100741

BURDUR Temizlik Görevlisi 00008100751

BURSA Temizlik Görevlisi 00008100765

ÇANAKKALE Temizlik Görevlisi 00008100771

ÇANKIRI Temizlik Görevlisi 00008100777

ÇORUM Temizlik Görevlisi 00008100783

DENİZLİ Temizlik Görevlisi 00008100796

DİYARBAKIR Temizlik Görevlisi 00008100813

EDİRNE Temizlik Görevlisi 00008100825

ELAZIĞ Temizlik Görevlisi 00008100829

ERZİNCAN Temizlik Görevlisi 00008100836

ERZURUM Temizlik Görevlisi 00008100845

ESKİŞEHİR Temizlik Görevlisi 00008100853

GAZİANTEP Temizlik Görevlisi 00008100858

GİRESUN Temizlik Görevlisi 00008100859

GÜMÜŞHANE Temizlik Görevlisi 00008100862

HAKKARİ Temizlik Görevlisi 00008101212

HATAY Temizlik Görevlisi 00008101220

ISPARTA Temizlik Görevlisi 00008101237

MERSİN Temizlik Görevlisi 00008101389

İSTANBUL Temizlik Görevlisi 00008101247

İZMİR Temizlik Görevlisi 00008101253

KARS Temizlik Görevlisi 00008101280

KASTAMONU Temizlik Görevlisi 00008101292

KAYSERİ Temizlik Görevlisi 00008101300

KIRKLARELİ Temizlik Görevlisi 00008101323

KIRŞEHİR Temizlik Görevlisi 00008101327

KOCAELİ Temizlik Görevlisi 00008101340

KONYA Temizlik Görevlisi 00008101347

KÜTAHYA Temizlik Görevlisi 00008101360

MALATYA Temizlik Görevlisi 00008101368

MANİSA Temizlik Görevlisi 00008101373

KAHRAMANMARAŞ Temizlik Görevlisi 00008101259

MARDİN Temizlik Görevlisi 00008101380

MUĞLA Temizlik Görevlisi 00008101499

MUŞ Temizlik Görevlisi 00008101504

NEVŞEHİR Temizlik Görevlisi 00008101509

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NİĞDE Temizlik Görevlisi 00008101516

ORDU Temizlik Görevlisi 00008101522

RİZE Temizlik Görevlisi 00008101535

SAKARYA Temizlik Görevlisi 00008101541

SAMSUN Temizlik Görevlisi 00008101545

SİİRT Temizlik Görevlisi 00008101553

SİNOP Temizlik Görevlisi 00008101559

SİVAS Temizlik Görevlisi 00008101566

TEKİRDAĞ Temizlik Görevlisi 00008101585

TOKAT Temizlik Görevlisi 00008101594

TRABZON Temizlik Görevlisi 00008101603

TUNCELİ Temizlik Görevlisi 00008101608

ŞANLIURFA Temizlik Görevlisi 00008101570

UŞAK Temizlik Görevlisi 00008101620

VAN Temizlik Görevlisi 00008101623

YOZGAT Temizlik Görevlisi 00008101630

ZONGULDAK Temizlik Görevlisi 00008101645

AKSARAY Temizlik Görevlisi 00008100512

BAYBURT Temizlik Görevlisi 00008100594

KARAMAN Temizlik Görevlisi 00008101269

KIRIKKALE Temizlik Görevlisi 00008101314

BATMAN Temizlik Görevlisi 00008100588

ŞIRNAK Temizlik Görevlisi 00008101577

BARTIN Temizlik Görevlisi 00008100581

ARDAHAN Temizlik Görevlisi 00008100550

IĞDIR Temizlik Görevlisi 00008101226

YALOVA Temizlik Görevlisi 00008101628

KARABÜK Temizlik Görevlisi 00008101264

KİLİS Temizlik Görevlisi 00008101331

OSMANİYE Temizlik Görevlisi 00008101528

DÜZCE Temizlik Görevlisi 00008100818