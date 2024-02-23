Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı Hastanelerine 3550 Temizlik Görevlisi Alımı!
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki hastanelerde görevlendirilmek üzere 3550 temizlik görevlisi alımı için ilana çıktı. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre yapılacak.
İlan kapsamında, Sağlık Bakanlığı, farklı şehirlerdeki hastanelerde çalıştırmak üzere 8000 kamu işçisi alacaktır. Bunların 3550’si temizlik görevlisi kadrosundadır.
Başvuru yapmak isteyen adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesinin (A) bendinde ve ilgili yönetmelikte belirtilen genel şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, sağlık açısından görev yapmaya uygun olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olmamak, suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gibi şartlar vardır. Ayrıca adayların, emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmaları da şarttır.
Başvuru yapacak adayların, ilköğretim, ortaöğretim veya ön lisans mezunu olmaları ve başvurdukları meslek için gerekli belgelere sahip olmaları da gerekmektedir. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını geçmemiş olmaları da şarttır. (23/02/1984 ve sonrası doğumlular başvurabilir.)
Başvurular online olarak yapılacaktır. Başvuru süresi 23 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasındadır. Başvuru adresi için BURAYA tıklayın.
2024 Temizlik Görevlisi maaşları ne kadar?
Özel sektörde temizlik görevlisi olarak çalışanların maaşları genellikle 17.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir. Bu rakam, çalışılan şirketin büyüklüğü, deneyim, şehir ve çalışma koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Öte yandan, 2024 yılında memur statüsünde çalışan hizmetli ve temizlik görevlilerinin maaşları da belirli bir düzenleme çerçevesinde artış göstermiştir. Örneğin, bakanlıklarda en az lise mezunu olarak görev yapan temizlik görevlilerinin maaşları 32.450 TL seviyesine ulaşmıştır. Ancak bu rakamlar kurumdan kuruma ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Temizlik Görevlisi Personel alım İŞKUR ilan numaraları ve detayları
Temizlik görevlisi olarak başvurmak isteyenler için İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanı numaraları mevcuttur. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar bu ilan numaralarını kullanarak ilgili ilanlara başvurabilirler. Başvuru işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. İlgili iş ilanı numarasını not edin.
2. İŞKUR'un resmi web sitesine gidin veya mobil uygulamasını kullanın.
3. Arama bölümüne "Temizlik Görevlisi" veya ilan numarasını yazın.
4. İlgili ilanı bulduktan sonra başvuru yapmak için gerekli adımları takip edin.
İş arama sürecinizi daha etkili hale getirmek için MESLEK kısmına "Temizlik Görevlisi", İŞYERİ TÜRÜ kısmına "KAMU", ve İŞYERİ ÜNVANI kısmına "SAĞLIK BAKANLIĞI" gibi terimleri girebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bulunduğunuz il veya ilçeyi belirterek arama sonuçlarını daraltabilir ve daha uygun iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.
ADANA Temizlik Görevlisi 00008100461
ADIYAMAN Temizlik Görevlisi 00008100476
AFYONKARAHİSAR Temizlik Görevlisi 00008100486
AĞRI Temizlik Görevlisi 00008100506
AMASYA Temizlik Görevlisi 00008100522
ANKARA Temizlik Görevlisi 00008100529
ANTALYA Temizlik Görevlisi 00008100543
ARTVİN Temizlik Görevlisi 00008100561
AYDIN Temizlik Görevlisi 00008100568
BALIKESİR Temizlik Görevlisi 00008100576
BİLECİK Temizlik Görevlisi 00008100718
BİNGÖL Temizlik Görevlisi 00008100728
BİTLİS Temizlik Görevlisi 00008100734
BOLU Temizlik Görevlisi 00008100741
BURDUR Temizlik Görevlisi 00008100751
BURSA Temizlik Görevlisi 00008100765
ÇANAKKALE Temizlik Görevlisi 00008100771
ÇANKIRI Temizlik Görevlisi 00008100777
ÇORUM Temizlik Görevlisi 00008100783
DENİZLİ Temizlik Görevlisi 00008100796
DİYARBAKIR Temizlik Görevlisi 00008100813
EDİRNE Temizlik Görevlisi 00008100825
ELAZIĞ Temizlik Görevlisi 00008100829
ERZİNCAN Temizlik Görevlisi 00008100836
ERZURUM Temizlik Görevlisi 00008100845
ESKİŞEHİR Temizlik Görevlisi 00008100853
GAZİANTEP Temizlik Görevlisi 00008100858
GİRESUN Temizlik Görevlisi 00008100859
GÜMÜŞHANE Temizlik Görevlisi 00008100862
HAKKARİ Temizlik Görevlisi 00008101212
HATAY Temizlik Görevlisi 00008101220
ISPARTA Temizlik Görevlisi 00008101237
MERSİN Temizlik Görevlisi 00008101389
İSTANBUL Temizlik Görevlisi 00008101247
İZMİR Temizlik Görevlisi 00008101253
KARS Temizlik Görevlisi 00008101280
KASTAMONU Temizlik Görevlisi 00008101292
KAYSERİ Temizlik Görevlisi 00008101300
KIRKLARELİ Temizlik Görevlisi 00008101323
KIRŞEHİR Temizlik Görevlisi 00008101327
KOCAELİ Temizlik Görevlisi 00008101340
KONYA Temizlik Görevlisi 00008101347
KÜTAHYA Temizlik Görevlisi 00008101360
MALATYA Temizlik Görevlisi 00008101368
MANİSA Temizlik Görevlisi 00008101373
KAHRAMANMARAŞ Temizlik Görevlisi 00008101259
MARDİN Temizlik Görevlisi 00008101380
MUĞLA Temizlik Görevlisi 00008101499
MUŞ Temizlik Görevlisi 00008101504
NEVŞEHİR Temizlik Görevlisi 00008101509
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NİĞDE Temizlik Görevlisi 00008101516
ORDU Temizlik Görevlisi 00008101522
RİZE Temizlik Görevlisi 00008101535
SAKARYA Temizlik Görevlisi 00008101541
SAMSUN Temizlik Görevlisi 00008101545
SİİRT Temizlik Görevlisi 00008101553
SİNOP Temizlik Görevlisi 00008101559
SİVAS Temizlik Görevlisi 00008101566
TEKİRDAĞ Temizlik Görevlisi 00008101585
TOKAT Temizlik Görevlisi 00008101594
TRABZON Temizlik Görevlisi 00008101603
TUNCELİ Temizlik Görevlisi 00008101608
ŞANLIURFA Temizlik Görevlisi 00008101570
UŞAK Temizlik Görevlisi 00008101620
VAN Temizlik Görevlisi 00008101623
YOZGAT Temizlik Görevlisi 00008101630
ZONGULDAK Temizlik Görevlisi 00008101645
AKSARAY Temizlik Görevlisi 00008100512
BAYBURT Temizlik Görevlisi 00008100594
KARAMAN Temizlik Görevlisi 00008101269
KIRIKKALE Temizlik Görevlisi 00008101314
BATMAN Temizlik Görevlisi 00008100588
ŞIRNAK Temizlik Görevlisi 00008101577
BARTIN Temizlik Görevlisi 00008100581
ARDAHAN Temizlik Görevlisi 00008100550
IĞDIR Temizlik Görevlisi 00008101226
YALOVA Temizlik Görevlisi 00008101628
KARABÜK Temizlik Görevlisi 00008101264
KİLİS Temizlik Görevlisi 00008101331
OSMANİYE Temizlik Görevlisi 00008101528
DÜZCE Temizlik Görevlisi 00008100818