FED Faiz İndirimi Sinyali Sonrası Altın Rekor Kırdı! Gram Altın Ne Kadar? İslam Memiş'ten Tarih

FED Başkanı Jerome Powell'in geçtiğimiz Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı açıklamalar, piyasalarda büyük hareketliliğe neden oldu. Powell, uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülebileceğine dair sinyal verdi. Bu açıklamalar, altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Haftanın ilk gününde gram altın, 2800 lirayı aşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Altın yatırımcıları, "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusunun yanıtını ararken, piyasalar bu gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor.

FED BAŞKANI POWELL'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü katıldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, faiz indirimi için uygun zamanın geldiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Powell, "Hareketin yönü belli, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen ekonomik görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi. Enflasyonun artık hedefe yaklaştığını belirten Powell, enflasyonun %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, FED'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta 50 baz puanlık bir indirim ihtimali de masada bulunuyor. Bu durum, altın piyasasında büyük bir hareketliliğe neden oldu.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, altın piyasasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Altın, beklenen faiz indirimleri öncesinde dolar değer kaybetmeye devam ettiği sürece yatırımcıların gözdesi olmaya devam edecek. ABD getirileri baskılanmaya devam ederse, ons altın bu hafta 2550 dolara doğru yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Altın, hafta başında gösterdiği performansla yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde gram altın, 2800 lirayı aşarak yatırımcılar için önemli bir direnç seviyesini geçmiş oldu. Bu gelişme, altın yatırımcılarını daha da heyecanlandırdı.

FED AÇIKLAMASI ALTIN FİYATLARINI UÇURDU

FED Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, altın fiyatlarını adeta uçurdu. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2760 TL'den işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 4530 TL'nin üzerinde alıcı buldu. Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, yatırımcıların altına olan ilgisini daha da artırdı.

FAİZLERİN ALTINA ETKİSİ NEDİR?

Faiz oranları, altın piyasasında önemli bir rol oynar. Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltır. Bu da altını, yatırımcılar için daha çekici hale getirir. Yüksek faiz oranları ise tam tersine yatırımcıları altından uzaklaştırır. Bu nedenle, FED'in faiz kararları ve bu kararlara etki eden ekonomik veriler, altın piyasasını yakından ilgilendirir.

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ ALTIN TAHMİNİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından altın fiyatlarındaki hareketliliğe dair yeni tahminlerde bulundu. Memiş, "Her ay yeni bir rekor kırılıyor" diyerek altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. Powell'in faiz indirimi sinyalinin piyasaları coşturduğunu belirten Memiş, gram altının Kapalıçarşı'da 2806 lira seviyesine ulaştığını söyledi. Memiş, "Eylül ayında 2830-2880 lira aralığını görebiliriz. Ağustosun zirvesi 2813 lira oldu. Elinde altın bulunduranlar, tutmaya devam etsin. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığında." ifadelerini kullandı.

FARUK ERDEM'DEN ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdem, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, "Faizlerin düşecek olması, paranın daha güvenli olarak görülen altın gibi emtialara yöneleceğini işaret ediyor." dedi. Erdem, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar artış trendini sürdüreceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde rekor seviyelerde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları:

Ons Altın: 2524,01 dolar (alış), 2524,40 dolar (satış)

2524,01 dolar (alış), 2524,40 dolar (satış) Gram Altın: 2755,32 TL (alış), 2755,72 TL (satış)

2755,32 TL (alış), 2755,72 TL (satış) Çeyrek Altın: 4542,00 TL (alış), 4605,00 TL (satış)

4542,00 TL (alış), 4605,00 TL (satış) Cumhuriyet Altını: 18195,00 TL (alış), 18347,00 TL (satış)

PİYASALAR CUMA GÜNÜNE ODAKLANDI

Altın, dolar ve Euro fiyatlarını doğrudan etkileyen iki önemli açıklama, önümüzdeki Cuma günü yapılacak. ABD Merkez Bankası (FED) enflasyon verilerini açıklarken, Avrupa Birliği (AB) öncü enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Bu veriler, piyasalarda yeni bir yön belirleyecek.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, yatırımcılar FED ve AB'den gelecek olan verileri dikkatle takip ediyor. Altının güvenli liman olarak görülmesi, yatırımcıların bu süreçte altına yönelmesine neden oluyor.

2024 yılının ilk 8 ayında reel getiri anlamında altın, en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar bu trendi sürdürmesi bekleniyor.