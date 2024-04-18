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Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı! Ön lisans, lisans mezunları KPSS şartına dikkat

Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan personel alımı sayesinde siz de memur olma şansı elde edebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 19:16
Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı! Ön lisans, lisans mezunları KPSS şartına dikkat

Cumhurbaşkanlığı Resmi İnternet Sitesi üzerinden Selçuk Üniversitesinin personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımda farklı kadrolarda alım yapılırken başvuruların da sona ereceği belirtildi. 

Selçuk Üniversitesi tarafından personel alımı yapılmaya devam ediliyor. Yapılacak personel alımında farklı kadrolarda alım yapılmakta. Yapılan alımda alım yapılacak kadrolar büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, diyetisyen, mühendis, sağlık teknikeri gibi alanlarda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Yapılacak alımda başvuru şartları belli oldu. 

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor! 

Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan alımla ilgili başvuru şartları belli oldu. Yapılacak alımda;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

18 yaşını tamamlamamış olmak, 

Kamu haklarından mahrum olmamak, 

Askerliğini yapmış olmak, 

Görevini yapmaya engel sorunu olmamak, 

Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz tamamlamanız önemlidir. 

Selçuk Üniversitesi

Belirlenen eğitim düzeylerinden mezun olmak, 

Ortaöğretim, Ön lisans ve lisans mezunlarının sınavına girmiş olmak, 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak, 

Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalışmayı kabul ediyor olmak, 

Ortaöğretim mezunlarından başvurular kabul edilecektir. 

Başvuru yapmak için fotoğraflı başvuru yapmanız gerekiyor. Daha sonra nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisini getirmeniz gerekirken ayrıca erkek adayların 15 gün içinde e devlet sisteminden alınan askerlik durum belgesi lazımdır. 

Selçuk Üniversitesi personel alım başvuruları sona ermek üzere. Başvuru yapmak için personelilan.selcuk.edu.tr adresi üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra istediğiniz kadroyu belirleyerek ona göre şartları karşılamanız gerekiyor. 

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Üniversiteye 18 yaş üzeri personel alımı! Ön lisans, lisans mezunları KPSS şartına dikkat

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