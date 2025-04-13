Fethiye 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Renkli Anlarla Sona Erdi

Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 14. kez gerçekleştirilen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, büyük bir coşku ile sona erdi. Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen festival, Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Ayna Grubu Coşkuyla Sahnede

Festivalin son gününde, ünlü Ayna grubu sahne aldı. Grup, eski ve yeni albümlerinden oluşan bir repertuvar ile konuklarını eğlendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ayna, hayranlarının büyük ilgisini topladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale kattığı renk ve eğlence için Ayna grubuna teşekkür etti. Festivale katılanlar, doğal güzelliklerin yanı sıra müzik ve kültürel etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi. Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalin son gününde, Ayna grubu konser verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi. Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalin son gününde, Ayna grubu konser verdi.