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Fethiye ile Rodos Arasındaki Deniz Otobüsü Seferleri Başladı

Fethiye ile Rodos arasında yaz boyunca sürecek deniz otobüsü seferleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle başladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 12:14
Fethiye ile Rodos Arasındaki Deniz Otobüsü Seferleri Başladı

Fethiye-Rodos Deniz Otobüsü Seferleri Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında düzenlenen deniz otobüsü seferleri, yaz sezonuna merhaba dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, bu seferler Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) işbirliğiyle gerçekleştirilmekte.

Fethiye çıkışlı olan seferler, Muğla Kent Hizmetleri AŞ (MUTTAŞ) desteğiyle başlamıştır. 436 yolcu kapasiteli deniz otobüsüyle başlatılan bu seferler, deniz yolu ulaşımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Böylece Fethiye-Rodos hattında, bugüne kadarki en yüksek yolcu kapasitesine ulaşılmış olacak.

Sefer Detayları

Seferler, Haziran ve Eylül aylarında haftada 4 gün, Temmuz ve Ağustos'ta ise her gün düzenlenecek. Fethiye'den saat 08.30'da hareket eden deniz otobüsü, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen yıl başlatılan Bodrum-Didim ve Marmaris-Fethiye seferlerine ek olarak, bu yıl Fethiye-Rodos seferlerini de başlattıklarını vurguladı ve deniz ulaşımına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Aras, "Etrafı denizlerle çevrili, mavi yolculuğun ilk adresi Muğla'da, denizleri ulaşımda da önemli hâle getirdik. Fethiye-Rodos seferleri, iki ülke arasında sosyal ve kültürel bir köprü olacak. Vatandaşlarımız yaz sezonunda Fethiye'den Rodos'a günübirlik konforlu yolculuk yapabilecektir. Dünya Kenti Muğla'mızı uluslararası arenada tanıtan hizmetlerimize devam edeceğiz," dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştireceğini de duyurdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında yaz sezonu boyunca düzenlenecek deniz otobüsü...

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında yaz sezonu boyunca düzenlenecek deniz otobüsü seferleri başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında yaz sezonu boyunca düzenlenecek deniz otobüsü...

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında yaz sezonu boyunca düzenlenecek deniz otobüsü seferleri başladı.

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