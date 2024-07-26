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Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Fiat Scudo’da Temmuz ayına özel kampanya! 700.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranıyla hayalinizdeki araca sahip olma fırsatını kaçırmayın. Detaylar için haberimizi okumaya devam edin

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:54
Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Koç Fiat Kredi, Fiat marka araç sahibi olmak isteyen müşterilerine özel taşıt kredisi kampanyaları sunuyor! Siz de hayalinizdeki Fiat araca sahip olmak için uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle tasarlanmış kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz.

otomobil

AVANTAJLI FAİZ ORANLARIYLA FİAT KREDİ KAMPANYASI

Koç Fiat Kredi, Fiat kredi kampanyalarında avantajlı faiz oranları sağlıyor. Uygun taşıt kredisiyle ve düşük faiz oranlarıyla Fiat model aracınıza sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 700.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile hayalinizdeki araca sahip olmanız şimdi çok daha kolay. Size özel faiz oranlarıyla ödeme planınızı kolaylıkla oluşturabilir, aylık taksitlerinizi bütçenize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİYLE FİAT KREDİ KAMPANYALARI

Koç Fiat Kredi, taşıt kredisi kampanyalarında esnek ödeme seçenekleri sunarak size en uygun ödeme planını oluşturmanızı sağlıyor. İster sabit aylık taksitlerle ödeme yapmayı tercih edin, ister dönemsel ödemelerle bütçenizi rahatlatın, Koç Fiat Kredi size uygun seçenekler sunuyor. Siz belirleyin, biz size en iyi ödeme planını sağlayalım. 700.000 TL kredi ve %2,99 faiz oranıyla sunulan bu kampanya, Scudo modelleri için geçerlidir.

FİAT MARKASI İÇİN ÖZEL KREDİ KAMPANYALARIYLA ARACINIZA KOLAYCA SAHİP OLUN

Fiat kredi kampanyaları, çeşitli modellerdeki araçlara özel olarak tasarlanmıştır. Hem binek araçlar hem de ticari araçlar için avantajlı kampanyalarla size en uygun aracı seçmenizi kolaylaştırıyoruz. Fiat Scudo’nun özellikleri, dayanıklılığı ve ekonomik yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Kendiniz, aileniz veya işiniz için tercih edebileceğiniz taşıtlar, avantajlı kampanyalarla sizi bekliyor.

FIAT SCUDO ÖZELLİKLERİ

Fiat Scudo, hem ticari hem de kişisel kullanım için mükemmel bir seçenektir. İşte bazı önemli özellikleri:

Araç Model Yılı: 2024

Segment: M Segment

Kasa Tipi / Kapı Sayısı: Panel Van / 4 Kapı

Motor Tipi: Dizel / 4 silindir

Üretim Yılı: 2024 / Devam ediyor

Yakıt Tüketimi: 6.9 lt / 7.9 lt

Motor Gücü: 145 hp

Şanzıman: Manuel / 6 Vites / Önden Çekiş

Azami Sürat: 170 km/saat

Motor Hacmi: 1997 cc

Maksimum Tork: 340 Nm / 2.000 rpm

Yakıt Depo Hacmi: 69 lt

Koltuk Sayısı: 3 Koltuk

Uzunluk: 5309 mm

Genişlik: 1920 mm

Yükseklik: 1940 mm

Net Ağırlık: 1767 kg

Taşıma Kapasitesi: 1333 kg

Bagaj Kapasitesi: 6100 lt

Lastik Ölçüleri: 215/65 R16 106T

otomobil

FİAT KREDİ KAMPANYALARINDAN NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Fiat kredi kampanyalarından faydalanmak için yapmanız gereken çok basit! Sizin için en uygun aracı seçin ve yetkili bayimize başvurun. Uzman ekibimiz size en uygun taşıt kredisi seçeneklerini sunacak ve başvuru sürecinde size rehberlik edecektir. Hızlı ve kolay başvuru süreciyle aracınıza sahip olmanın keyfini çıkarın.

Kampanya 02.07.2024 - 02.08.2024 tarihleri arasında geçerlidir. 700.000 TL kredi, 12 ay taksit, %2,99 faiz oranı ve aylık 70.910,34 TL ödeme seçeneği (aylık maliyet oranı %3,31 yıllık maliyet oranı %47,79) ile sunulmaktadır. Bu kredi kampanyasından yararlanmanız halinde bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 7.350 TL kredi tahsis ücreti ve 200 TL rehin tesis ücreti talep edilecektir. Kampanya, Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı ile geçerlilik kazanacaktır. Kampanyadan yararlanılmaması durumunda 02.07.2024 - 02.08.2024 tarihleri arasında Koç Fiat Kredi kredi kullanımında %4,69 faiz fırsatı sunulmaktadır. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti müşterinin hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi'nin önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

HAYALİNİZDEKİ FİAT'A ULAŞMAK İÇİN ŞİMDİ BAŞVURUN!

Fiat kredi kampanyalarıyla hayallerinizi süsleyen araca hızla ulaşabilirsiniz. Uygun faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri ve geniş araç yelpazesiyle Koç Fiat Kredi size araç sahibi olma fırsatı sunuyor. Hayalinizdeki Fiat’a ulaşmak için hemen başvurun ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanın!

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Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

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