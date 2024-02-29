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Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

Mutfaklarımızda en zorlu kirlerin olduğu fırınları kolayca temizlemenin en kolay yolu bulundu.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 18:59
Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

BU YÖNTEMLE FIRINLARINIZ PIRIL PIRIL OLACAK

Ev hanımlarının en çok zorlandığı temizleme alanı koşulsuz fırınlardır. Fırınların temizliği de son derec önemli ancak. Yapması bazen zahmetli olabiliyor. Fırınların sık sık temizlenmesi son derece önemlidir. İşte fırın temizliği yarken işinizi kolaylaştıracak basit ama etkili bir temizlik tüyosu….

temizlik

Mutfakta temizliği zorlu olan yerlerden biri de fırınlardır. Fırınları temizlerken bu yöntemi kullandığınızda temizliğinizin daha kolay ve hızlı bir şekilde bittiğini göreceksiniz. İşte detaylar….

FIRIN TEMİZLİĞİNDE İNATÇI LEKELERLE BAŞA ÇIKMA

Fırınların iç yüzeylerini temizlemek oldukça zor olabiliyor. Yada fırın içinde oluşan inatçı lekeler olabiliyor. Aslına bakarsanız her fırın kullanımından sonra ılık bir bez yardımı ile kirler yumuşak iken temizlenmesi gerekmektedir. Ancak bazen olmuyor. Bu da bir daha ki kullanımda lekelerin daha inatçı olmasına neden olabiliyor. Fırın temizliğinde bir daha ki sefere bulaşık makinesi tableti kullanarak temizlikte kir ve kalıntıları daha kolay çıkarabilinirsiniz. Bunun için öncelikle bulaşık makinesi tabletini sıcak su kullanarak ıslatın. Fırın camı üzerinde bir bez yardımı ile tableti gezdirerek zor kirlerin yumuşamasını sağlayın. Bu sayede ovalamadan çizmeden zor lekelerden kurtulabilirsiniz. Tüm yüzeyi bu şekilde ovaladıktan sonra nemli bir bez yardımı ile fırını güzelce silin. Zor lekelerin kolayca çıktığını temizlendiğini göreceksiniz.

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