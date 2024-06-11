Gazi Üniversitesi düşük KPSS puanıyla personeller alacak! En az lise mezunları dikkat

Gazi Üniversitesi, bünyesindeki eksikliği karşılamak amacıyla sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre, alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak olup, başvuruların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirileceği belirtiliyor.

Mezuniyet seviyelerine göre kontenjan dağılımı şu şekilde:

Lise mezunları için 3 teknisyen ve 1 koruma ve güvenlik görevlisi,

Ön lisans mezunları için 6 büro personeli (muhasebe) ve 3 sağlık teknikeri,





Lisans mezunları için 1 avukat, 1 fizyoterapist ve 4 hemşire pozisyonu bulunuyor.

Mülakatsız bir alım süreci öngörülüyor ve başvuruların KPSS puan sırasına göre değerlendirilmesi planlanıyor. Başvurularda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, başvuranların KPSS'den belirli bir puanı almış olmaları gerekiyor.





Başvurular, ilanın yayım tarihi ile birlikte başlamış olup, en geç 28 Haziran 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurular, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.