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Gaziantep'te Dünyanın En Uzun Kebabı İçin Rekor Denemesi Düzenleniyor

GastroAntep Festivali'nde 500 usta 2,5 km uzunluğunda kebap hazırlayacak ve dünya rekoru denemesi yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:50
Gaziantep'te Dünyanın En Uzun Kebabı İçin Rekor Denemesi Düzenleniyor

Gaziantep'te Rekor Denemesi

14 Eylül'de başlayacak olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, 500 kebap ustası tarih yazmaya hazırlanıyor. Bu yılki festivalde, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayarak, "dünyanın en uzun kebabı" rekorunu kırma hedefleniyor.

Festivalin Detayları

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen festival, mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra birçok sanatsal etkinliği de kapsayacak.

14-22 Eylül tarihleri arasında "Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi" temasına odaklanacak festival kapsamında, uluslararası üne sahip 9 şef, atölye çalışmaları düzenleyecek. Katılımcılar, çeşitli mutfak teknikleri öğrenme fırsatı bulacak.

Sanat ve Eğlence Dolu Bir Program

Festivalin açılış gününde, mevcut rekor olan 2 bin 47 metreyi geçerek yeni bir başarıya imza atacak 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlayacak. Bunun yanı sıra, Emir Can İğrek, Simge, Gökhan Türkmen gibi birçok ünlü sanatçının da sahne alacağı etkinlikte, çeşitli sergiler, tiyatro oyunları, opera ve bale gösterileri ile katılımcılara dolu dolu bir program sunulacak.

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