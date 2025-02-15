Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Gaziantep'te dar gelirli vatandaşlar için 30 milyon TL'lik 'Bakkal Kart Alışveriş Çeki' projesi hayata geçiriliyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:07
Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Gaziantep’te yaşayan dar gelirli vatandaşlar için yeni bir destek programı başlatıldı. Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışmanın canlandığı bir dönem olarak bilinirken, ekonomik zorluklar çeken ailelere umut ve rahatlık getirmesi hedefleniyor.

Bakkal Kart Desteği ile Ekonomik Destek

Gaziantep Valiliği'nin hayata geçirdiği "Bakkal Kart Alışveriş Çeki" projesi kapsamında, toplamda 30 milyon TL değerinde yardım yapılacak. Bu uygulama sayesinde binlerce aile, Ramazan ayını daha huzurlu bir şekilde geçirme fırsatı bulacak.

Vali Çeber'den Açıklamalar

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda projenin detaylarını açıkladı. Projenin Gaziantep’e özgü olduğunu vurgulayan Çeber, "Bu kentteki insanlar sadece Ramazan ayında değil, her zaman hayırseverlikte bulunuyorlar" dedi. Vali, projenin diğer illere de örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Esnafa da Destek

Yeni destek kartlarının bakkallarda kullanılacak olması, bölgenin ekonomisine katkıda bulunacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Vakkas Katırlı, "Bu proje hem ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyor hem de esnafa katkıda bulunuyor. Bakkallarımız için son derece yararlı bir proje" şeklinde konuştu.

Hayırseverlerden Büyük Destek

Valilik tarafından devreye alınan proje, üst düzey hayırseverlerin katkılarıyla güçlendirildi. Vali Çeber, hayırlarını ulaştırmak isteyen herkesi projeye destek vermeye davet etti. Ayrıca destek projesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın da katkısının olacağı belirtildi.

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