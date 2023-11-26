Gaziantepliler kahvaltıda eksik etmiyor! Yeşil zeytinli nefis börek tarifini denemeyen pişman oluyor

Zeytin böreği diğer bir adıyla zeytinli börek, aslen Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Antep'in ekonomik ve sağlıklı yöresel lezzeti zeytin böreğini evde yapmak istiyorsanız, hazırladığımız tarifi mutlaka denemelisiniz.

Gaziantepliler kahvaltıda eksik etmiyor! Yeşil zeytinli nefis börek tarifini denemeyen pişman oluyor
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İhtiyaç duyulan malzemeler:

Hamuru için;

500 gr. un

25 gr. maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker, 1 çay bardağı su

İç malzemesi için;

1 tabak yeşil zeytin (zeytini çekirdeksiz ve tuzsuz olarak acı suyunu değiştirip tatlandırıyoruz)

4 tane iri boy soğan

1 demet yakın maydanoz

2 adet biber

5 adet ceviz (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Gaziantep yeşil zeytinli börek

Yapılışı:

Öncelikle zeytinleri ince ince doğrayın. Dilerseniz suyunu elle de sıkıp karıştırabilirsiniz. Hiçbir şey çok büyük veya çok küçük değildir. Dörde bölünmüş soğanları ve biberleri yağda pembeleşene kadar kavurun (püre haline de getirebilirsiniz).

Daha sonra doğranmış zeytinleri ekleyip 5-10 dakika daha kavurduktan sonra baharatları ekleyin. Tadına göre tuz ekleyin. Ocağı kapatın.

Daha sonra ince kıyılmış maydanoz ve cevizi ekleyip kendi ısısında karıştırıp fırına gönderin. Yeterli yağ yoksa daha fazla yağ ekleyin.

Hamur hazırlanışı; Belirtilen malzemelerden sert bir hamur yapın, küçük toplar alıp oklava veya elinizle kahve fincanı şekline getirin. Bu hamura harç eklenerek balıksırtı şeklinde kapatılır ve 80 derecelik fırında pişirilir.

Afiyet olsun..

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