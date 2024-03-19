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Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından memur alımı yapılacağına dair bir ilan yayınladı. KPSS puanı 65 olan 1271 GUY alımı gerçekleştirilecek. Koşullar ve detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 19.03.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:24
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi sitesi üzerinden memur alımı ilanı yayınlandı. Bu kapsamda GİB, 2024 yılında gelir memur yardımcılığı giriş sınavıyla 1.271 gelir memuru yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İşe alımlar KPSS puanı ile farklı il istasyonlarında yapılmaktadır. KPSS puanları, il bazlı dağılım, başvuru tarihleri ​​ve diğer detaylara haberin devamında ulaşabilirsiniz.

1.271 Gelir Uzman Yardımcısı İlanının 38 İldeki Dağılımı

Gelir İdaresi Başkanlığı toplam 38 ilde uzman yardımcısı alımı yapmayı planlıyor. Bu kapsamda aşağıdaki listeye göre farklı şehirlerde alımlar yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda yer alan pozisyonlarda 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı görev alacaktır;

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak

Başvuru şartları nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine Gelir Uzman Yardımcısı alımında genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartların sağlanması gerekecek. Daha spesifik olarak ise KPSS, Eğitim ve Yaş şartları aranacak.

Önceki dönem ve yıllarda gerçekleştirilen GUY alımlarında taban puan 70 olarak belirlendi. Ancak 2023 yılında yapılan son değerlendirmelerde puanlar 65'e düşürüldü. Bu kapsamda 2024 yılında Gelir Uzman Yardımcısı alımına yönelik adayların 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS A Grubu puanlarına göre KPSSP48 puan kategorisinde en az 65 puan ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Yaş Şartı Nedir?

2024 yılı Devlet Memur alımı için adayların seçimi Ocak 2024 esas alınacaktır. Bu çerçevede ise adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Yani 1 Ocak 1989 ve sonrasında doğan kişilerden başvuru alınacaktır.

Lisans Bölüm Şartı

Üniversitelerde en az dört yıllık eğitim programı sunan hukuk, siyaset bilimi, iktisat, işletme, iktisat ve idari bilimler fakültelerinin birinden veya kurumun onayladığı dört yıllık fakültelerden birinden mezun olmak gerekmektedir.

Başvurular ne zaman yapılacak?

GUY 2024 alımı için başvuruların Nisan ayında alınacak olup, sadece online başvuruların geçerli olacağı bildirilmiştir.

Ön başvuru tarihi: 15 - 25 Nisan 2024

Son başvuru tarihi: 10 – 16 Mayıs 2024

Geç başvuru tarihi: 23 Mayıs 2024

Kayıt adresi: http://sinav.gib.gov.tr

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