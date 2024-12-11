Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yaratıcılıklarını ve girişimcilik ruhlarını desteklemek amacıyla ÜNİDES projesini hayata geçirdi. Bu proje, şartları sağlayan ve başvurularını tamamlayan gençlere 100.000 TL’ye varan maddi destek sunacak.

Bilecik'teki Gençlere Özel Destek

Bilecik'te yaşayan üniversite öğrencileri için heyecan verici bir gelişme yaşandı. ÜNİDES projesi ile öğrenci kulüpleri, projelerine 50 bin TL ile 100 bin TL arasında maddi destek alma fırsatını yakaladı. Bu destek programı, gençlerin farklı projeler oluşturmalarına ve sunum yapmalarına imkan tanıyor.

Gençlik İl Müdüründen Açıklama

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, ÜNİDES projesinin gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, fikirlerini hayata geçirme imkanı buluyor. Onların bu heyecanını görmek bizi çok mutlu ediyor," dedi.

Başvuru Tarihleri

ÜNİDES’in ilk dönem başvurularında Türkiye genelinden 304 proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 104’ü hibe almaya hak kazanmıştır. Projelerine destek almak isteyen öğrenci kulüpleri için son başvuru tarihi 26 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda başarılı bulunan projeler desteklenecektir.