DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,62 0,28%
ALTIN
3.024,54 -0,3%
BITCOIN
3.416.829,9 -1,69%

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ÜNİDES projesi ile öğrenci kulüplerine 100.000 TL'ye varan destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:27
Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yaratıcılıklarını ve girişimcilik ruhlarını desteklemek amacıyla ÜNİDES projesini hayata geçirdi. Bu proje, şartları sağlayan ve başvurularını tamamlayan gençlere 100.000 TL’ye varan maddi destek sunacak.

Bilecik'teki Gençlere Özel Destek

Bilecik'te yaşayan üniversite öğrencileri için heyecan verici bir gelişme yaşandı. ÜNİDES projesi ile öğrenci kulüpleri, projelerine 50 bin TL ile 100 bin TL arasında maddi destek alma fırsatını yakaladı. Bu destek programı, gençlerin farklı projeler oluşturmalarına ve sunum yapmalarına imkan tanıyor.

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Gençlik İl Müdüründen Açıklama

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, ÜNİDES projesinin gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, fikirlerini hayata geçirme imkanı buluyor. Onların bu heyecanını görmek bizi çok mutlu ediyor," dedi.

Başvuru Tarihleri

ÜNİDES’in ilk dönem başvurularında Türkiye genelinden 304 proje başvurusu yapılmış ve bu projelerden 104’ü hibe almaya hak kazanmıştır. Projelerine destek almak isteyen öğrenci kulüpleri için son başvuru tarihi 26 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda başarılı bulunan projeler desteklenecektir.

İLGİLİ HABERLER

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin
2
Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi
3
12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!
4
Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!
5
Gaziantep'in Hışvahan'ında Sanatla Buluşan "Miras" Sergisi
6
Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları
7
Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!