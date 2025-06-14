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Giresun'da 3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği Coşkusu

Giresun'un Keşap ilçesinde 3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği düzenlendi. Birlik ve dayanışmanın simgesi kutlanarak, halk oyunları ile renklendirildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 17:01
Giresun'da 3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği Coşkusu

Giresun'da Geleneksel Otçu Göçü Şenliği Düzenlendi

Giresun'un Keşap ilçesinde, otçu göçü geleneğinin yaşatılması amacıyla düzenlenen "3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği", Erköy köyünün Kırboğazı mevkisinde gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar, türkülerin eşliğinde horon tepti, bölgenin kültürü ve dayanışma ruhu bir arada kutlandı.

Yerli İsimlerden Destek Mesajları

Şenlikte konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, milletin birlik olmasının birçok sorunu çözme yeteneğine vurgu yaptı. Elmas, otçu göçünün, bölgedeki ekonomik kalkınmanın birikmiş mirası olduğunu belirtti.

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan ise otçu göçünün, birlik, beraberlik, üretim ve dayanışmanın değerini sembolize ettiğini ifade etti. Bu güzel etkinlik, bölgenin kültürel zenginliklerinin gözler önüne serildiği bir platform haline geldi.

Protokolden Önemli İsimler Katıldı

Şenliğe; Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün, ve Karabulduk Köyü ve Çevre Yaylaları Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selahattin Toslu gibi önemli isimler katıldı. Etkinlik, güçlü bir dayanışma ortamı sağladı ve katılımcılar arasında hoş bir etkileşim oluşturdu.

Giresun'un Keşap ilçesinde, otçu göçü geleneğinin yaşatılması amacıyla şenlik yapıldı. Erköy...

Giresun'un Keşap ilçesinde, otçu göçü geleneğinin yaşatılması amacıyla şenlik yapıldı. Erköy köyünün Kırboğazı mevkisinde düzenlenen "3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği"nde katılımcılar, türküler eşliğinde horon tepti.

Giresun'un Keşap ilçesinde, otçu göçü geleneğinin yaşatılması amacıyla şenlik yapıldı. Erköy...

Giresun'un Keşap ilçesinde, otçu göçü geleneğinin yaşatılması amacıyla şenlik yapıldı. Erköy köyünün Kırboğazı mevkisinde düzenlenen "3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği"nde katılımcılar, türküler eşliğinde horon tepti.

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