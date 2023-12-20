Göç İdaresi çok sayıda memur alımı yapacak! KPSS ve yaş şartına dikkat!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, 76 kişilik Göç Uzman Yardımcısı kadrosu için ilan duyurdu. Resmi Gazete'de 15 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Başkanlığı personel eksikliğini gidermek amacıyla 35'i il göç uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 76 memur alımı yapacak. İlan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel niteliklerin yanı sıra özel olarak KPSS, yaş ve eğitim niteliklerini talep ediyor.

Adaylardan istenen şartlar arasında yaş kriteri bulunuyor. Başvuru tarihine göre 35 yaşını doldurmamış adaylar, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle başvuruda bulunabilecekler. Bunun yanı sıra, en az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor.





Başvuru süreci, 19 Aralık 2023 ile 28 Aralık 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak, ilanda belirtilen şartlara uymayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır.

Adaylar, ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından belirli puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmalıdır. Sınav ücreti, sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına yatırılacak.

Sınav süreci ve diğer detaylar, başvuru kılavuzunda belirtildiği şekilde adaylara iletilirken, Göç İdaresi Başkanlığı, bu alımla birlikte nitelikli uzman kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım atmış olacak.