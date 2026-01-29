Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Gürok Grup Arama Kurtarma gönüllülerine İstanbul ve Kütahya’da 'Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi' verdi; katılımcılara sertifika takdim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:00
Teori ve saha uygulamalarıyla hazırlık pekiştirildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Gürok Grup Arama Kurtarma ekibinin İstanbul ve Kütahya illerindeki gönüllülerine yönelik gerçekleştirildi. Program, orman yangınlarıyla mücadelede etkin ve güvenli müdahale kapasitesini artırmayı hedefledi.

Eğitim kapsamında gönüllülere yangınla mücadeleye ilişkin kapsamlı teorik bilgiler aktarıldı. Ardından sahada yapılan uygulamalı çalışmalar ile müdahale teknikleri pratiğe döküldü ve beceriler pekiştirildi.

Programda özellikle doğru ekipman kullanımı, güvenli müdahale yöntemleri ve koordinasyonun önemi vurgulandı; katılımcılar olası yangın durumlarında görev alabilecek şekilde hazırlandı.

Eğitim, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinlik, gönüllülerin yetkinliklerini artırarak orman yangınlarıyla mücadelede yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

