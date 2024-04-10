Görseldeki çiçeklerden eksik yaprağı sadece şahin gibi gözleri olan bulabiliyor!

Görsel üzerinde bir yaprağın eksik olan çiçeği bulmak için şahin kadar keskin ve kimsenin görmediği ayrıntılar dikkat edilerek tasarlanmalar yapılıyor. Maviden yeşile, mordan turuncuya birbirinden farklı renkler bulunurken farkı bulmak oldukça zordur.



Cıvıl cıvıl renklerde hazırlanan çiçek görselleri arasında bir tanesinin eksik yaprağının bulunması isteniyor. Göz yoran zorlu mücadele üzerinde başarılı sonuç almak ise oldukça güç. Bir yaprağı eksik olan çiçeği bulmanız için hazırlanan görsel için 15 saniye süreniz var.





