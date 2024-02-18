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Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Bugün sizi bir zeka testiyle tanıştırmak istiyoruz. Fotoğraftaki karmaşık görüntüye odaklanın ve 5 saniye içinde siyah şemsiyeyi bulun.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 15:42
Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Bu test dikkatinizi ve görsel tanıma becerilerinizi test eder ve size IQ seviyenizin ne derecede olduğunu gösterir. Siyah şemsiye bulmak için fotoğrafı dikkatlice incelemeniz ve detaylara odaklanmanız gerekiyor. Hızlı düşünmenizi ve iyi karar verme becerilerinizi kullanın ve 5 saniye içerisinde siyah şemsiyeyi bulun.

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi

Siyah bir şemsiye bulabilirseniz tebrikler, IQ seviyeniz oldukça yüksek. Eğer bulamazsanız endişelenmeyin. Bu tür zeka testleri pratik yaparak geliştirilebilir. Devam edin ve zihinsel yeteneklerinizi bu konuda geliştirmeyi sürdürün.

Fotoğraftaki şemsiyeyi bulamayanlar için cevap aşağıda;

Fotoğrafta şemsiye bulamazsanız üzülmeyin. Çünkü cevap tam karşınızda. Soldaki kırmızı kazaklı adama bakın. Elini koyduğu ağacın tam altına bakın. Bu durum kafa karıştırıcı olabilir çünkü tahtanın şekli bir şemsiyeye benzemektedir. Ama ilk sıradan üçüncü sıraya bakarsanız orada bir şemsiye göreceksiniz.

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi

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