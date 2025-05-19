Gümüşhane Yaylaları Doğaseverlerle Şenlendi

Gümüşhane, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğaseverleri ağırlamaya başladı. Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Damlı köyü sınırlarında bulunan Sazalanı mesire alanı ve Damlı köyü yaylasında, çam ağaçlarının gölgesinde ve sis altında keyifli bir 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Büyüleyici Manzaralar

Doğa tutkunları, sarı, mor ve beyaz çiçeklerle kaplı yaylalarda bol bol fotoğraf çekerek kemençe eşliğinde horon tepti. ARDOSK Başkanı Ali Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 kişilik bir ekiple yaptıkları yürüyüşten büyük keyif aldıklarını ifade etti.

İl dışından Katılım

Koçyiğit, bazı kulüp üyelerinin kente il dışından geldiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber spor amaçlı yürüyüşler yapıyoruz. Her hafta düzenli olarak yürümekteyiz. Hava bazen sisli, bazen güneşliydi. Değişik bir ambiyans vardı." dedi.

Yürüyüşte Anılar

Kulüp üyelerinden Bekir Akçagöz, üç yıldır Gümüşhane'de yaşadığını belirterek, "Sabah hava güneşliydi. Sonra sis çöktü. Biraz üşüdük, biraz ısındık. Ormanın içinde yürüdük. Yaylalar yeşildi ve manzaraları çok güzeldi. Buralı insanlarla muhabbet ettik. Bizi sıcak karşıladılar." dedi.

Kulüp üyesi Dilara Altıntek ise çiçekler ve ağaçlarla dolu patika yollarda yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "Kemençeci abimiz ile baya eğlendik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Birlikte şarkılar söyledik. Horon teptik." diye konuştu.

Gümüşhane'de, hava sıcaklığının artmasıyla yaylalarda bir araya gelen doğaseverler keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Gümüşhane'de, hava sıcaklığının artmasıyla yaylalarda bir araya gelen doğaseverler keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.