Hacettepe Üniversitesi personel alımı sona eriyor! İlkokul, lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat

Resmi Gazete'de yayımlanan duyurunun içeriğinde Hacette Üniversitesi'ne ofis personeli, güvenlik ve güvenlik personeli, destek personeli (yiyecek-içecek servisi), temizlik hizmetleri, basit bakım ve onarımlar ve tıbbi personel dahil olmak üzere sözleşmeli personel alımının yapılacağı bildirildi. Başvurular 8 Ocak’ta sona eriyor. İşte koşullar ve kontenjanlar…

Hacette Üniversitesi çalışanlarının işe alım koşulları

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm pozisyonlar için):

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile işe alınacak pozisyon için belirtilmiş olan özel şartları taşıması gerekmektedir.

1. TC vatandaşı olmak,

2. İhmal halleri dışında; Bir suçtan hüküm giymemiş veya soruşturmaya konu olmamış, affa uğramış veya süresi dolmuş, para cezasına veya uzaklaştırma cezasına çevrilmiş olsa veya ceza sabıka kaydından silinmiş olsa bile; bir cürüm durumundan hükümlü bulunmamak, soruşturma altında olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla, görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek hastalık veya zihinsel veya bedensel engel nedeniyle malul olmamak.

4. Herhangi bir sosyal sigorta kuruluşundan emeklilik, yaşlılık ödeneği, maluliyet ödeneği alma hakkına sahip olmamak.

5. Askerlikle ilgisi olmayan erkekler için (askerliği tamamlamış, askerlikten tecil edilmiş veya muaf tutulmuş). Güvenlik ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuracak adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.

6. Tüm pozisyonlara başvuru anında 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. (Doğum tarihi: 15 Aralık 1978 (dahil) - 15 Aralık 2005 (dahil) tarihleri ​​arasındaki kişiler kabul edilmektedir.

7. Kamu kurum veya kuruluşlarının ilgili disiplin kanunlarına göre görevden alınmaz veya meslekten alınmaması.

8. 7 gün 24 saat esasına göre, tüm pozisyonlarda haftalık (40) saati aşmamak üzere, tüm tesis ve hastanelerin ilgili birim yönetimleri tarafından belirlenen çalışma saatleri (geceler dahil) yükümlülüğünü kabul etmek, Devamsızlık ve iş değiştirmede zorluk yaşamama (İlgili hususlara ilişkin beyan başvuruya eklenecektir.)

9. Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ilişkin Kılavuz'da, “Sözleşmeli işçinin sözleşmesinin, hizmet, hizmet sözleşmesinin esaslarına aykırı davranması nedeniyle çalıştığı kurum tarafından feshedilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi halinde Sözleşmenin süresi içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen istisnai haller dışında, sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe kuruluşlarda sözleşmeli personel alımı yapılamaz." Mevcut düzenlemelere göre son başvuru tarihinden itibaren bir yıllık bekleme süresini tamamlamaları gerekiyor. (İlgili belgeler sözleşme imzalanırken ibraz edilecektir.)

10. Sağlık Teknikeri Ağız ve Diş Sağlığı alanında önlisans derecesi alacak ve Dişhekimliği Yüksekokulunda çalışacaklardır.

11. Başvuru yapan tüm adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını ve görevlerini yerine getirmek için sürekli başvuruda bulunmalarını imkansız kılan olası bir hastalık veya sakatlığa sahip olup olmadıklarını belirten sağlık beyanını, https://hacettepe.edu.tr/fs/form.pdf linkine tıklayarak başvurulan pozisyonun EK DOSYA bölümüne Evrakların yüklenmesi gerekmektedir.

II- ÖZEL ŞARTLAR:





Başvuru Tarihleri ve Yeri

Hacettepe Üniversitesi çalışanlarının işe alım başvuruları 25 Aralık - 8 Ocak tarihleri ​​arasında e-devlet üzerinden Hacettepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko .gov.p) üzerinden yapılabilecek.