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Halıları yıkatmaya son! Bu karışım ile en inatçı lekeler 5 dakikada çıkacak

Halınızı evde temizlemenin kolay ve uygun fiyatlı bir yolu olduğunu bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. halılarınızı hem hızlı hem de etkili etkili bir şekilde temizleyebilmek adına alı temizleyiciye para harcamanıza gerek olmayacak. Birkaç basit malzemeyle ve küçük bir sır ile halılarınızı kendiniz temizleyebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 21:06
Halıları yıkatmaya son! Bu karışım ile en inatçı lekeler 5 dakikada çıkacak

Gerekli malzemeler:

- Yumuşak fırça veya süpürge

- Sirke

- Su

- Bez ya da sünger

Adım adım yapılması gerekenler:

Halıları yıkatmaya son! Bu karışım ile en inatçı lekeler 5 dakikada çıkacak

1. Halıdaki tozu ve kiri iyice temizlemek için bir süpürge ya da yumuşak bir fırça kullanın.

2. Bir kovanın içinde su ve sirkeyi iyice karıştırın. Sirke'nin temizleme ve dezenfekte etme özelliği halınızın iyice temizlenmesine yardımcı olur.

3. Hazırlanan karışımı halının üzerine dökün. Halıya eşit şekilde uygulandığından emin olun.

4. Sirke ve su karışımını bir bez veya sünger yardımıyla halıya uygulayın. Yavaşça ovalayın ve köpürtün.

5. Halıyı bu şekilde 10 dakika kadar bekletin. Bu süre zarfında lekeyi sirke ve su karışımıyla çözün.

6. Daha sonra halıyı temiz suyla durulayın. Kaynar su kullanmayın, sadece ılık su yeterlidir.

7. Halının tamamen kurumasını bekleyin veya açık havada kurutun.

Bu yöntemle halılarınızı kendiniz temizleyerek hem tasarruf edebilirsiniz hem de sağlıklı bir ortamda hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Küçük bir sır ile halınızın sadece 10 dakikada pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz.

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