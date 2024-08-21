Halkbank 54 İlde 350 Servis Görevlisi Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar: Ankara, İstanbul, İzmir....

HALKBANK 54 İLDE 350 SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI YAPIYOR



Halkbank, Türkiye genelindeki şubelerinde görevlendirilmek üzere 350 Servis Görevlisi alımı için ilan yayımladı. Bu alımlar, bankanın müşteri hizmetleri ve operasyonel süreçlerinde görev alacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Adayların başvuru yapabilmeleri için belirli şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. İşte Halkbank Servis Görevlisi alımına dair tüm detaylar.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Halkbank, geçtiğimiz günlerde yayımladığı 510 personel alımı ilanı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu ilan kapsamında 350 Servis Görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular, 9 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup, henüz başvuru yapmamış olan adaylar için süreç devam etmektedir. Başvurular, yalnızca elektronik ortamda kabul edilmektedir ve son başvuru tarihi 28 Ağustos 2024’tür.

SINAV ÜCRETİ VE BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru sürecine dahil olmak isteyen adaylardan, sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla belirlenen 650 TL'lik başvuru ücretini ödemeleri istenmektedir. Bu ücret, Halkbank'ın resmi web sitesi üzerinden kredi ya da banka kartı ile yatırılacaktır. Ancak, sınava girmeyen adayların yatırdıkları başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER

Halkbank, Türkiye genelinde 54 farklı ilde bulunan şubeleri için 350 Servis Görevlisi alımı yapacaktır. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük iller de yer almaktadır. İşte alım yapılacak bazı şehirler ve kontenjanlar:

İstanbul: 110

110 Ankara: 21

21 İzmir: 20

20 Antalya: 10

10 Kayseri: 10

10 Malatya: 9

9 Balıkesir: 5

5 Çanakkale: 5

5 Muğla: 4

4 Adıyaman: 4

Alım yapılacak diğer illerin tam listesine Halkbank’ın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Halkbank’ın Servis Görevlisi pozisyonu için belirlediği başvuru şartları oldukça kapsamlıdır. İşte adaylardan istenen bazı temel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.

Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak.

YAŞ VE EĞİTİM ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmaları, yani 30 yaşını tamamlamamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların üniversitelerin veya yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları şarttır. Bunun dışında, mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans yapmış olmaları durumunda da başvuru yapabilirler.

İKAMET ŞARTI

Alımlar, 54 farklı ilde yapılacak olup, adayların başvuru yaptıkları şehirde ikamet etmeleri gerekmektedir. Bu şart, Halkbank tarafından oldukça önemsenmekte ve ikametgah şartını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmamaktadır.

SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruları kabul edilen adaylar, Halkbank tarafından düzenlenecek olan sınava katılacaklardır. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, Halkbank bünyesinde Servis Görevlisi olarak istihdam edilecektir. Sınavın içeriği ve detayları hakkında bilgi almak için Halkbank’ın resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

Halkbank’ın bu geniş çaplı personel alımı, bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru şartlarını taşıyan ve bankacılık alanında deneyim kazanmak isteyen tüm adayları, başvurularını zamanında yapmaya davet ediyoruz. Son başvuru tarihini kaçırmamak adına, adayların başvurularını 28 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.