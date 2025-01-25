Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Halkbank'tan Büyük Kazanç İmkanı!

Halkbank, Ocak ayı için başlattığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Yeni müşterilere toplamda 3750 TL kazanç sağlama fırsatı sunan iki kampanya duyuruldu.

Yeni Müşterilere 2.000 TL Geri Ödeme

Halkbank, yeni müşteriler için özel bir kampanya düzenleyerek 2.000 TL geri ödeme yapılacağını açıkladı. “Halkbank Mobil’den Müşterimiz Ol, 2.000 TL’ye Varan ParafPara Kazanın!” sloganıyla duyurulan bu kampanya, belirli şartları yerine getiren yeni müşterilere yönelik.

1750 TL Kazanç Fırsatı

Ayrıca, Halkbank'ın bir diğer kampanyası ile 1750 TL kazanç şansı sunuluyor. Bu kampanya, yalnızca bireysel müşterilere değil, ticari müşterilere de açık. 02-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Sürekli Paraf TROY ticari kredi kartı ile yapılacak 25.000 TL ve üzeri alışverişlerde, müşterilere toplam 1.750 TL ParafPara kazanma imkanı sağlanıyor.

Bu kampanyaya katılmak için “FIRSAT” yazıp 3404'e SMS gönderebilir veya Paraf Mobil üzerinden kayıt olabilirsiniz. Kampanya, sadece Paraf TROY ticari kredi kartı sahiplerine açıktır.

Kazanç fırsatlarını kaçırmamak için Halkbank’ın sunduğu bu kampanyalara hızlıca katılmanızı öneriyoruz.