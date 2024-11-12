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Adana'daki Eski Cezaevi, 'Rukye' Filminin Seti Oluyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki eski cezaevi, 'Rukye' filminin çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:01
Adana'daki Eski Cezaevi, 'Rukye' Filminin Seti Oluyor

Adana'daki Eski Cezaevi Üzerinde Yeni Bir Sinema Projesi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan eski K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yönetmen Can Beslen tarafından çekilen 'Rukye' filminin ana seti haline geldi. Film, 4 Kasım'da başlayan çekimleri ile yerel sanatı ve tarihi mekanları sinemaya taşıyor.

Film Hakkında Detaylar

Gerilim türündeki filmin yapımcılığını Hasan Köroğlu, genel yönetmenliğini ise Utku Uçar üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sevgi Sönmez, İlgim Ada Gürkan, Sevinç Gediktaş ve Cansel Karacan yer alıyor. Rukye'nin çekimlerinin, yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

Uçar'dan Açıklama

Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saimbeyli'nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek, filme bu mekanın dahil edilmesinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki eski K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yönetmen Can Beslen'in...

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki eski K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yönetmen Can Beslen'in (solda) "Rukye" filminin çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki eski K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yönetmen Can Beslen'in...

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki eski K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yönetmen Can Beslen'in (solda) "Rukye" filminin çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

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