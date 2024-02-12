Hastanelerde Çalışma Fırsatı! İŞKUR, KPSS’siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı Yayınladı! İşte Başvuru Detayları

Hastaneler KPSS’siz Personel Alıyor! Başvuru Detayları ve Şartları Neler?

Hastaneler ve özel klinikler, farklı kadrolarda personel alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara göre, hasta danışma personeli, yönlendirme ve tıbbi sekreter gibi pozisyonlar için KPSS’siz personel alımı yapılıyor. Adaylar, ilanlara başvurmak için İŞKUR’un online sistemini kullanacaklar.







HASTANE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İŞKUR’un online sistemine giriş yapmak için, https://esube.iskur.gov.tr/ linkine tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.

İş arama sayfasında, aradığınız pozisyon yazan kısmına, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.





HASTANE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR’un yayınladığı ilanlara göre, hastanelerin personel alımı için aradığı başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

Atanacağı görevi yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş, askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış ya da tecilli olmak,

Başvuru yapacağı kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz şekilde yapabilecek olmak,

Görevini devamlı yapabilecek,

Verilecek işleri eksiksiz şekilde yerine getirecek,

Hastalarla arasının iyi olması.

HASTANE KPSS'SİZ PERSONELİ HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

İŞKUR’un yayınladığı ilanlara göre, hastanelerin personel alımı için açtığı kadrolar şunlardır:

Hasta kabul kayıt görevlisi: Bu kadro için adayların en az lise mezunu olması, bilgisayar kullanabilmesi, hasta kayıt işlemlerine hakim olması, iletişim becerileri yüksek olması ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmesi gerekiyor.

Hasta danışmanı: Bu kadro için adayların en az lise mezunu olması, bilgisayar kullanabilmesi, hasta danışmanlığı konusunda tecrübeli olması, iletişim becerileri yüksek olması ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmesi gerekiyor.

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik: Bu kadro için adayların en az lise mezunu olması, bilgisayar kullanabilmesi, tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik konusunda tecrübeli olması, iletişim becerileri yüksek olması ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmesi gerekiyor.





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Hastaneler KPSS’siz personel alımı yapıyor mu?



Evet, hastaneler ve özel klinikler, sekreter, hasta danışmanı ve hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonları için KPSS’siz personel alımı yapıyor.

Hastanelerin personel alımı ilanları nerede yayınlanıyor?

Hastanelerin personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

Hastanelerin personel alımı için başvuru şartları neler?

Hastanelerin personel alımı için başvuru şartları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, atanacağı görevi yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş, askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış ya da tecilli olmak, başvuru yapacağı kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz şekilde yapabilecek olmak, görevini devamlı yapabilecek, verilecek işleri eksiksiz şekilde yerine getirecek, hastalarla arasının iyi olması gibi genel şartlardır. Ayrıca, her kadro için farklı eğitim, tecrübe ve beceri şartları da aranmaktadır.

Hastanelerin personel alımı için başvuru nasıl yapılır?

Hastanelerin personel alımı için başvuru, İŞKUR’un online sistemine giriş yaparak yapılır. İŞKUR’un online sistemine giriş yapmak için, https://esube.iskur.gov.tr/ linkine tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. İş arama sayfasında, aradığınız pozisyon yazan kısmına, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak başvuru formunu doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.